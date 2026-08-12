Atentos Club América y Cruz Azul: qué pasa con sus partidos de la Liga BBVA MX si avanzan en la Leagues Cup

Club América y Cruz Azul buscarán clasificar en la última jornada de la Fase de Grupos. Por lo que muchos aficionados se preguntan qué tanto se podría modificar el calendario del Apertura 2026 si azulcremas y cementeros se posicionan en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Cabe mencionar que la Liga BBVA MX regresa este fin de semana con el Atlante vs Toluca el sábado 15 de agosto, mientras que Cruz Azul y América disputarán sus partidos ligueros el domingo ante Tijuana y Atlético de San Luis respectivamente.

América y Cruz Azul buscan clasificar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026|Especial

Qué pasa con los partidos de Cruz Azul y América si avanzan en la Leagues Cup 2026

Los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 están programados para disputarse del 25 al 27 de agosto, mientras que los partidos correspondientes a la Jornada 5 del Apertura 2026 se jugarían del 21 al 23 de agosto. En ese sentido, no habría una reprogramación de partidos si América y Cruz Azul pasan a la siguiente ronda.

El partido de las Águilas es el viernes 21 de agosto ante FC Juárez y el duelo de Cruz Azul el sábado 22 de agosto ante el Atlético de San Luis. En ese contexto, contarían con el tiempo necesario para poder alistarse en el duelo correspondiente de la Leagues Cup 2026.

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América y Cruz Azul buscan mantener su paso perfecto en la Leagues Cup

América y Cruz Azul son dos de los tres equipos de la Liga BBVA MX que han ganado hasta el momento todos sus partidos de la Leagues Cup, mientras que Tigres mantiene su invicto al sumar 3 empates en los que sumó el punto extra en la tanda de penales.

Club América buscará ser uno de los tres equipos de la Liga BBVA MX con paso perfecto en la Leagues Cup

En ese sentido, Cruz Azul y América cuentan con la posibilidad de sumar 3 victorias en 3 partidos para clasificar de manera perfecta a la próxima ronda de la Leagues Cup.

