Se desató una crisis en Cruz Azul y la culpa es de Club América

Hay derrotas que pueden marcar un antes y un después. Algunas quedan rápidamente en el olvido, pero otras exponen problemas que ya estaban presentes y generan preguntas sobre lo que ocurre puertas adentro. En Cruz Azul se dio algo inesperado que desató una crisis por culpa del Club América.

El problema está relacionado con Cruz Azul Femenil, que recibió una goleada de 10-0 del Club América. Posteriormente quedó en el centro de distintos señalamientos. Las jugadoras tuvieron que salir a ofrecer disculpas en redes sociales, mientras comenzaron a surgir reportes sobre decisiones deportivas y administrativas en La Noria.

Las Águilas del América golearon 10-0 a Cruz Azul en la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil con dobletes de Geyse, Priscila y Kimberly Rodríguez|--MexSport Agency--

Lo que hizo el América destapó cuestionamientos en Cruz Azul

Cruz Azul había mostrado señales de crecimiento en los últimos torneos. El equipo llegó a disputar unas Semifinales y también avanzó en el proyecto para contar con un estadio propio. Sin embargo, la derrota ante las campeonas de América Femenil expuso una diferencia importante entre ambos conjuntos y abrió un debate sobre el rumbo de La Máquina.

TE PUEDE INTERESAR:



De acuerdo a distintos reportes, uno de los principales cuestionamientos apunta hacia la directora deportiva María Fernanda Pons. Según indican, Pons no se encontraba en el país cuando se disputó el encuentro frente a América.

América propinó una de las mayores goleadas de la Liga Femenil MX|Club América Femenil

Otro de los señalamientos está relacionado con la conformación de la plantilla. Futbolistas importantes como Aerial Chavarín y Leighanne Robe fueron sondeadas para continuar en el equipo, pero finalmente salieron sin conseguir reemplazos.

Señalamientos sobre el proyecto de Cruz Azul

También se dieron fuertes acusaciones contra Pons y distintos integrantes del cuerpo técnico y el área deportiva. Entre los nombres criticados aparecen Israel Del Real, Lupita Worbis y Juan de Dios Ibarra, entre otros.

|@cruzazulfemenil

Además, el reporte cuestionó la atención médica durante el partido ante América. La jugadora Liz Ángeles sufrió una herida arriba de la ceja y, según trascendió, el médico del equipo no contaba con suturas para atenderla, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital.

Hasta el momento, estos señalamientos no son oficiales, pero los sitios partidarios de Cruz Azul ya hablan de una crisis en el equipo femenil. Lo que sí quedó expuesto fue una goleada histórica ante América y un escenario que genera muchas dudas en La Máquina.

