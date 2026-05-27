OFICIAL: Atlante anuncia participación en IMPORTANTE torneo internacional

De cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el Atlante ha regresado a la Primera División. Dirigidos por Miguel Herrera, 'Los Potros de Hierro' van a disputar el certamen local, mismo en el que van a disputar sus juegos en casa en la cancha del Estadio Banorte.

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Con su regreso a la Liga BBVA MX, el Atlante ha anunciado que regresa a las competencias de plano internacional, pues van a disputar la Leagues Cup 2026 que se va a disputar del 4 de agosto al 6 de septiembre.

"El Atlante no solo vuelve para competir en casa; vuelve para demostrar de qué está hecho. Llegó el momento de llevar nuestra historia y orgullo a la Leagues Cup...", se lee en las redes sociales del equipo.

Y es que tras la baja del Mazatlán en la Primera División del futbol mexicano, el conjunto azulgrana ha tomado el lugar en el que se ubicaban los 'Cañoneros'. Es decir, el equipo del 'Piojo' Herrera ya conoce a sus rivales para la competencia que enfrenta a los equipos de la Liga BBVA MX ante escuadras de la Major League Soccer.

¡LOS POTROS DE HIERRO REGRESAN AL PLANO INTERNACIONAL! 🐎🇲🇽🇺🇸

Estamos de vuelta y nuestro viaje no se detiene en casa. Es hora de llevar la pasión, goles y el orgullo azulgrana a la Leagues Cup.

#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/0NdoFx6yNz — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) May 26, 2026

Calendario del Atlante en la Leagues Cup 2026

El debut del Atlante en la Leagues Cup 2026 será ante Vancouver Whitecaps. 'Los Potros de Hierro' visitan Canadá el 4 e agosto para presentarse en la competencia. Para la Fecha 2, el equipo se mete a Utah para enfrentarse a Real Salt Lake el 8 de agosto y cierran la Fase de Grupos ante Minnesota el 11 de agosto.

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