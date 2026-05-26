ÚLTIMA HORA: Estrella del América es convocado por Estados Unidos a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Estados Unidos ha revelado su lista de 26 jugadores para encarar el certamen que se va a disputar del 11 de junio al 19 de julio.

Dirigidos por Mauricio Pochettino, el argentino hizo el llamado de Alejandro Zendejas, mediocampista con doble nacionalidad que juega para el Club América en la Liga BBVA MX.

A lo largo del Torneo Clausura 2026, Alejandro Zendejas tuvo un registro de 12 partidos jugados bajo las instrucciones de André Jardine en una campaña en la que el cuadro de Coapa fue eliminado en la instancia de Cuartos de Final.

Jugando para el conjunto de 'Las Barras y las Estrellas', el centrocampista tiene 13 partidos disputados, mismos en los que ha podido colaborar con dos anotaciones.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Estados Unidos comparte el Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía. El primer juego del equipo será ante 'La Albirroja' el 12 de junio en California. Para la Fecha 2, se miden al cuadro de Oceanía el 19 de junio en Seattle y cierran la Fase de Grupos frente a la escuadra de Asia el 25 de junio de regreso en California.

Convocatoria de Estados Unidos

Porteros: Matt Turner, Chris Brady y Matt Freese.

Defensas: Sergiño Dest, Antonee Robinson, Chris Richards, Tim Ream, Auston Trusty, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Miles Robinson y Joe Scally.

Mediocampistas: Weston McKennie, Brenden Aaronson, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Tyler Adams, Gio Reyna y Malik Tillman.

Delanteros: Christian Pulisic, Haji Wright, Ricardo Pepi, Folarin Balogun, Tim Weah y Alejandro Zendejas.

