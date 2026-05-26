Figura de Pumas es convocado a la Selección Nacional tras perder la Final del Clausura 2026

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Panamá ha presentado su lista de 26 jugadores para ver su segunda participación en el certamen más importante del futbol.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Dos jugadores de la Liga BBVA MX son convocados por Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Dirigidos por Thomas Christiansen, el entrenador ha llamado a Adalberto Carrasquilla, mediocampista de Pumas que llega a la competencia de verano tras haber perdido la Final del Torneo Clausura 2026 ante Cruz Azul.

Jugando para el cuadro de 'Los Canaleros', el 'Coco' tiene un registro de 72 partidos disputados con marca de tres goles. Por otra parte, desde su llegada a la Liga BBVA MX para jugar con el Club Universidad Nacional, Adalberto Carrasquilla tiene 65 compromisos disputados, mismos en los que ha colaborado con siete anotaciones y nueve asistencias.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Panamá comparte el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. El debut de 'Los Canaleros' en el certamen será el 17 de junio en el Estadio de Toronto enfrentando al conjunto de África. Posteriormente, en la Jornada 2 se miden al subcampeón de Rusia 2018, juego a disputarse el 23 de junio en la misma cancha de Canadá. Finalmente, Panamá cierra la Fase de Grupos contra 'El equipo de la Rosa' en Nueva Jersey, encuentro pactado para el 27 del mismo mes.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se va a disputar del 11 de junio al 19 de julio y podrás disfrutar de 32 partidos EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Convocatoria de Panamá

Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Zamudio.

Defensas: César Blacjman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos y Roderick Miller.

Mediocampistas: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero y Azarías Londoño.

Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Walterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez.

Te puede interesar: Luis Raúl González, presidente de Pumas: “Queremos dar la cara, llegar a una Final tiene mérito, pero no alcanza”