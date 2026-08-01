¿Vozinha a la Liga BBVA MX? Se destapa la verdad sobre el rumor

Vozinha se convirtió en la gran revelación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, junto con Cabo Verde, pues llegaron hasta la ronda de 16avos de final, en la que le dieron pelea a Argentina. La suerte le cambió al futbolista tras la justa veraniega, pues ya hasta disputó un partido de leyendas y tiene nuevo equipo, al que supuestamente no llegaría, lo que abrió el rumor de que podría fichar en la Liga BBVA MX.

En las últimas horas corrió el rumor de que el capitán de la Selección de Cabo Verde no llegaría a Colo Colo de Chile, debido a que el club no le respetaría el salario prometido. Por ello, supuestamente Querétaro pujaría por el guardameta al ofrecerle un buen sueldo, además de bonos.

En las últimas horas corrió el rumor de que Vozinha no llegaría a Colo Colo. Por ello, supuestamente Querétaro pujaría por el guardameta.|@vozinha1

Se informó que la directiva de los Gallos Blancos le daría a Vozinha un sueldo de 1 millón de dólares anuales, aunado a ciertos bonos por temporada, lo que lo convertiría en el fichaje más mediático de la Liga BBVA MX, tras su destacada participación en la justa mundialista, pues con 40 años le hizo frente a Lionel Messi y toda Argentina, así como a España, ya que no recibió gol.

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Falso, rumor de Vozinha a la Liga BBVA MX

La noticia de que Vozinha podría ser fichado por los Gallos Blancos generó gran expectativa. No obstante, Ed Malyon, copropietario del Querétaro y vicepresidente de Innovatio, salió a desmentir tal información.

Con ello, se terminan los rumores que apuntaban a que el arquero de 40 años podría ser fichado por el equipo de la Liga BBVA MX. Lo único cierto es que en las últimas horas se han intensificado las noticias de que Vozinha podría no firmar con Colo Colo, aunque de momento no hay información oficial sobre ello.