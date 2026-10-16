Atlante vs Pumas | Resumen y Goles | Highlights | J12 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes
¡GOLES, ATAJADONES Y MUCHAS EMOCIONES! Juninho fue protagonista con sus anotaciones, Calzadilla respondió con un golazo y Keylor Navas se lució bajo los tres palos. 🧤🔥 ¡Revive lo mejor del Atlante vs Pumas en la Jornada 12 de la Liga MX!
¡PARTIDAZO ENTRE ATLANTE Y PUMAS! Revive el resumen completo, todos los goles, las mejores jugadas y los highlights de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.