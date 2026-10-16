¡NOOO, ANTUNA! 😱 Uriel Antuna tuvo una oportunidad clarísima y dejó escapar el gol ante Atlante

¡NOOO, ANTUNA! Uriel Antuna dejó escapar una oportunidad importante de gol en el Atlante vs Pumas de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.

⚽ El atacante de Pumas estuvo cerca de marcar, pero no consiguió mandar el balón al fondo de las redes. ¡Una oportunidad que pudo cambiar el partido! 🤯