¡NOOO, ANTUNA! 😱 Uriel Antuna tuvo una oportunidad clarísima y dejó escapar el gol ante Atlante
¡ERA TUYA, ANTUNA! Uriel Antuna tuvo una oportunidad de oro para Pumas, pero no logró concretarla ante Atlante. ¡Una jugada para llevarse las manos a la cabeza! 🤯🔥
¡NOOO, ANTUNA! Uriel Antuna dejó escapar una oportunidad importante de gol en el Atlante vs Pumas de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.
⚽ El atacante de Pumas estuvo cerca de marcar, pero no consiguió mandar el balón al fondo de las redes. ¡Una oportunidad que pudo cambiar el partido! 🤯