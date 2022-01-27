Lo que debes saber del Atlante vs Tapatío de la Liga de Expansión

El actual campeón de la Liga de Expansión, los Potros de Hierro del Atlante, no han comenzado el 2022 de la mejor forma con dos empates y una derrota en lo que va del Clausura 2022, llegando a su duelo frente al Tapatio sin conocer la victoria en lo que va del certamen.

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Tapatío con paso firme en la Liga

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Por otro lado, el equipo Tapatío marcha con paso perfecto en el torneo, con tres victorias, 9 unidades, cinco goles a favor y cero en contra, consolidándose en el arranque del "Grita México Clausura 2022" como la mejor defensiva de la Liga de Expansión.

El equipo dirigido por Ricardo Cadena comenzó el año derrotando a Mineros de Zacatecas 2-0 en el Estadio Chivas con anotaciones de Sergio Martínez y Paolo Yrizar. Ese resultado no fue casualidad, por el mismo marcador, Tapatío viajó a Culiacán Sinaloa en la Jornada 2 y derrotó a Dorados a domicilio, con goles conseguidos por Gabriel Martínez y Pável Pérez.

En su último compromiso, Tapatío recibió a Venados de Mérida y por la mínima diferencia, con tanto de Paolo Yrizar, obtuvieron su tercer triunfo en el Clausura y el invicto que los mantiene en segundo lugar de la competencia.

Atlante no ha tenido un buen comienzo

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El Atlante, no ha tenido los mejores resultados después del campeonato frente a Tampico Madero la campaña anterior y le ha costado el arranque en el Clausura 2022. Los dirigidos por Mario García apenas rescatan dos puntos luego de la derrota ante Venados de Mérida y dos empates ante Coyotes de Tlaxcala y los Toros de Celaya.

Atlante vs Tapatío por Azteca Deportes

Este jueves, los Potros buscarán su primer triunfo del año en el encuentro ante el Tapatío a través de la pantalla de Azteca Deportes a las 21:00 horas.