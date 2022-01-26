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Fútbol

TV Azteca transmitirá Atlante vs Tapatío EN VIVO | Liga BBVA Expansión MX

Atlante, actual campeón de la Liga BBVA Expansión MX, está en las pantallas de FUT Azteca, los “Potros” recibirán al enrachado, Tapatío.

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Escrito por: Azteca Deportes

El vigente campeón de la Liga BBVA Expansión MX está en las pantallas de Fut Azteca, pues el histórico estadio Azulgrana recibirá al Tapatío, cuadro que es segundo la clasificación general de la liga de formación, en el marco de la jornada 4 del certamen.

El conjunto tapatío es segundo de la general con 10 unidades, y vienen de vencer por la mínima diferencia al conjunto de Venados de Mérida, con un tanto de Paolo Yrizar, quién puso cifras definitivas al minuto 81 del encuentro que se celebró en la casa del cuadro dirigido por Ricardo Cadena.

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Con dicha victoria, la escuadra rojiblanca tiene 10 puntos, producto de 2 duelos ganados como local y uno de visitante, en los cuales anotó 5 goles y no recibió goles, y es la mejor defensiva del torneo Grita México Clausura 2022

La Liga BBVA Expansión MX incluyó al defensa el gran trabajo de Gilberto Orozco en la defensa del cuadro jalisciense, al incluirlo en el 11 ideal de la Jornada 3.

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El 11 ideal de la fecha 3 de la Liga BBVA Expansión MX

- Luis López (Dorados de Sinaloa)
- César Aguirre (Tlaxcala)
- Leobardo López (Celaya)
- Gilberto Orozco (Tapatío)
- Rolando González (Atlante)
- Ángel García (Pumas)
- Eric Cantú (Correcaminos)
- Jesús Ramírez (Atlético Morelia)
- Marco Granados (Leones Negros)
- Emanuel Montejano (Pumas)
- Jonathan Betancourt (Dorados de Sinaloa)
D.T. Ricardo Valiño (Atlético Morelia)

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¿Cuándo y dónde ver Atlante vs Tapatío?

El cotejo correspondiente a la jornada 4 de la Liga BBVA Expansión MX lo podrás vivir por las pantallas de TV Azteca Deportes, este jueves 27 de enero en punto de 8:55 pm, por medeio de las platafomras digitales, es decir aztecadeportes.con y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, la narración estará a cargo de Eduardo Ruiz, Pablo de Rubens y Omar Villarreal.

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