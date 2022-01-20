Los futbolistas del Tapatío que podrían ascender a Chivas

El primer equipo y estar en Primera División siempre será uno de los objetivos de cualquier jugador que esté en la Liga BBVA Expansión MX, ya sea regresar a la categoría o debutar en el máximo circuito. Algo así atraviesan los jugadores del Tapatío.

El duelo entre Tapatío y Mérida de la Jornada 3 ha representado complicaciones tras la baja de ciertos elementos por la situación sanitaria que vive el mundo por lo que futbolistas juveniles han sido la solución, tras 7 positivos en el equipo.

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Ricardo Cadena, técnico de Tapatío, volteó a la categoría sub-20, donde 18 jugadores están convocados y tienen una oportunidad, una vitrina para que Leaño pueda verlos o al menos escuchar de ellos; un claro ejemplo es Alejandro Organista Orozco.

Alejandro Organista

Alejandro Organista cimentó buenas actuaciones en la liga de plata y eso le valió un llamado al primer equipo en la pretemporada de cara al Clausura 2022 y al igual que él otro ejemplo de la evolución y proceso que se puede cumplir es el caso del central Luis Olivas que pasó a Chivas y luego a la selección azteca en el duelo contra Chile.

Por esta razón y con dos casos de jugadores que han podido seguir su proceso de formación la pregunta obligada es cuales de los integrantes tienen opciones de continuar por ese sendero, de ser el siguiente en poder estar en el.

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Miguel Gómez

Con 19 años, 1.73 metros y la posibilidad de jugar como central aunque en lo que va del torneo en la liga de plata se ha desempeñado en la banda derecha Miguel Gómez es un jugador que ha sido desarrollado en las fuerzas básicas del equipo y podría ser una opción en un futuro no tan lejano.

Su camino ha sido Deportivo Guadalajara Jugend, Guadalajara sub-17, Guadalajara Sub-20 y ahora Tapatio, esta evolución ha sido en tan solo dos años por lo que de seguir con la misma tendencia sería Chivas su siguiente paso.

Sebastián Pérez Bouquet

Otro caso de éxito que ha tenido después de que la Jornada 1 del Clausura 2022, específicamente el 9 de enero es una fecha que jamás olvidará el joven de 18 años tras tener su debut en la máxima categoría.

Son ejemplos de jugadores que han tenido su andar en la Liga BBVA Expansión MX en la categoría de plata y que podríamos verlos dentro de muy poco en la primera división.

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