Resumen Atlas 1-1 Chivas | Cuartos de Final | Clausura 2022 | Liga BBVA Mx
En el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2022, Atlas y Chivas empataron para que los Rojinegros se quedaran con el pase a semifinales
El Clásico Tapatío de los Cuartos de FInal del Clausura 2022 fue para el Atlas. El conjunto dirigido por Diego Cocca se quedó con el pase a las semifinales, tras superar al Rebaño.
En el partido de ida, disputado en el Estadio Akron, los Rojinegros se llevaron el triunfo por 1-2, mientras que en el partido disputado en el Jalisco, empataron a un tanto.
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Los calificados a las semifinales del Clausura 2022
Además del Atlas, que se metió a las semifinales del Clausura 2022 como el tercer clasificado, también se metieron Pachuca, Tigres y América. Es decir, los primeros cuatro de la tabla.
Las semifinales se jugarán de la siguiente manera: Pachuca se enfrentará al América, mientras que Tigres se medirá al Atlas. Las fechas aún no están confirmadas pero pronto dará el anuncio la Liga BBVA MX.
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