ÚLTIMA HORA: Atlas confirma nuevo refuerzo y anuncia la BAJA de futbolista extranjero en plena Jornada 8 del Apertura 2026

Este viernes 11 de septiembre del 2026, en el último día de mercado de fichajes de la Liga BBVA MX del Apertura 2026, el conjunto del Atlas confirmó un nuevo refuerzo y anunció la salida de un futbolista extranjero.

Atlas confirma la baja de futbolista argentino

Primero dio a conocer la salida del defensor argentino Rodrigo Schlegel. Tan solo formó parte del equipo por 27 partidos, dejando buenas actuaciones pero la directiva tenía la prioridad de abrir un lugar para poder inscribir a su refuerzo extranjero.

Los rojinegros le agredieron por su nivel y profesionalismo que mostró en el equipo y le desearon éxito en sus siguientes retos.

"Rodrigo Schlegel concluye su etapa como jugador de Atlas FC, luego de defender nuestros colores en 27 partidos oficiales entre Liga MX y Leagues Cup.

A lo largo de este ciclo, el defensor argentino aportó experiencia, compromiso y profesionalismo cada vez que saltó al terreno de juego, destacando por su disposición para trabajar en favor del equipo.

En Atlas FC valoramos a quienes forman parte de nuestra historia. Por ello, agradecemos a Rodrigo Schlegel por el tiempo compartido en La Academia y le deseamos éxito en los próximos retos de su carrera".

¡Muchas gracias por tu pasión defendiendo estos colores, Rodrigo Schlegel! 🗞️: https://t.co/UOGV5NbStM pic.twitter.com/J7iuxKS8yJ — Atlas FC (@AtlasFC) September 12, 2026

El nuevo refuerzo de Atlas para el Apertura 2026

Un par de minutos despuésl Atlas dio a conocer a su nuevo refuerzo, el futbolista Kevin Andrés Zenón. Un jugador que ha destacado en el futbol argentino, que ha llamado la atención por su desequilibrió, generar juego y marcar la diferencia en la zona de peligro para el rival.

"Nacido en Goya, Corrientes, Kevin Andrés Zenón llega a Guadalajara después de consolidarse como una de las apariciones más destacadas del futbol argentino en los últimos años."

Tiene 25 años, el club considera que va a combinar calidad, versatilidad y madurez dentro del terreno de juego que les ayudará para competir por el titulo.

"A sus 25 años, el argentino aporta una combinación de calidad, versatilidad y madurez competitiva. Zurdo natural, puede desempeñarse como mediocampista por izquierda, extremo o interior, destacando por su habilidad en el uno contra uno, visión de juego, precisión en los centros y capacidad para asociarse en ataque. Su evolución constante lo llevó a competir en torneos nacionales e internacionales con la camiseta Xeneize, acumulando vivencias de alto nivel y protagonismo en escenarios de gran exigencia".