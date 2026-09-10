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ÚLTIMA HORA: Atlas confirma nuevo refuerzo por el que pagaron 12 MILLONES de dólares en el Apertura 2026

Atlas confirmó en sus redes sociales a su nuevo refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, jugador por el que pagaron 12 MILLONES de dólares

Atlas Apertura 2026

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 10 de septiembre del 2026, el conjunto del Atlas confirmó en sus redes sociales un nuevo refuerzo por el que pagaron 12 millones de dólares para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El refuerzo del Atlas por el que pagaron 12 millones de dólares

Atlas confirmó la llegada del mediocampista Elías Enrique Montiel Ávalos. Procedente del Pachuca, llega a los rojinegros luego de que pagaron 12 millones de dólares. El equipo hizo oficial su llegada con un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Desde Tula de Allende, Hidalgo, hasta llegar a los más grandes escenarios del futbol internacional, la historia de Elías Enrique Montiel Ávalos es la de un futbolista que ha construido su camino a base de talento, disciplina y personalidad. Hoy, esa historia continúa en Guadalajara, defendiendo los colores Rojinegros. Con 20 años, Montiel se ha consolidado como uno de los jóvenes mexicanos con mayor proyección del balompié nacional. Tras completar su proceso de formación en Pachuca, dio el salto al profesionalismo en 2023 con tan solo 17 años, iniciando un ascenso que lo ha llevado a destacar tanto en la Liga MX como en escenarios internacionales".

A sus 20 años, Elías Montiel llega a Atlas tras tener una participación destacada con Pachuca y Selección Mexicana en categorías inferiores. Un jugador que ha logrado ganar el Derbi de las Américas de la FIFA y la Copa Challenger de la FIFA. En la Copa Intercontinental de la FIFA, en el Mundial de Clubes de la FIFA logró marcarle un gol al Real Madrid.

Los rojinegros explicaron que es un mediocampista dinámico, inteligente y con un margen de crecimiento importante. En la cancha tiene equilibrio, distribución del balón y energía en la cancha.

"Atlas FC incorpora a un mediocampista dinámico, inteligente y con un amplio margen de crecimiento. Un futbolista capaz de aportar equilibrio, distribución y energía en cada sector de la cancha, pero sobre todo, a un mexicano que representa presente y futuro.
La Fiel recibe a un jugador que ya sabe lo que es competir en grandes escenarios internacionales y cuya historia apenas comienza a escribirse.
¡Bienvenido a los Zorros, Elías Montiel!"

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