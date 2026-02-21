Atlas vs Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online
El Atlético de San Luis visita al Atlas en el Estadio Jalisco para comenzar el segundo día de la Jornada 7 de la Liga BBVA MX. Sigue con nosotros el resultado minuto a minuto
La Jornada 7 del Clausura 2026 presenta un choque atractivo entre los Rojinegros del Atlas y Atlético de San Luis, dos equipos que buscan consolidarse en la parte media de la tabla y acercarse a los puestos de clasificación.
El encuentro se disputará en el Estadio Jalisco, donde los de la Academia intentarán aprovechar la localía para sumar tres puntos vitales. Atlas llega con la necesidad de reencontrarse con la victoria y subir de nuevo entre los ocho mejores, con la confianza de que su ofensiva puede marcar diferencias frente a un rival que suele sufrir en condición de visitante.
Por su parte, Atlético de San Luis ha mostrado un futbol ordenado y competitivo, con jugadores que destacan por su velocidad y capacidad de sorprender en contragolpe. El conjunto potosino sabe que un triunfo en Guadalajara podría catapultarlo hacia posiciones de privilegio.
El partido promete intensidad, pues ambos clubes tienen objetivos claros: Atlas busca recuperar protagonismo y Atlético de San Luis quiere confirmar su buen momento.
Pronóstico del Atlas vs San Luis hoy sábado 21 de febrero 2026
Atlas parte como ligero favorito por su localía, pero no se descarta un empate en un duelo de media tabla que puede ajustar posiciones en el Clausura 2026.
Horario y dónde seguir en vivo el Atlas vs San Luis
- 17:00 horas tiempo del centro de México
- Estadio Jalisco
- Seguimiento por el sitio de Azteca Deportes
