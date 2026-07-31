Atlas vs Monterrey: la relación entre Matias Almeyda y Hernán Crespo que pocos conocen

Atlas recibirá a Rayados de Monterrey por la Jornada 3 del Apertura 2026. La Liga BBVA MX será un nuevo escenario para que Matías Almeyda y Hernán Crespo se reencuentren en un mismo partido. Los dos entrenadores argentinos cuentan con un pasado importante que pocos aficionados conocen.

Matías Almeyda y Hernán Crespo comenzaron su carrera profesional en River Plate bajo el mando de Daniel Passarella. Almeyda fue el primero en debutar con el primer equipo el 21 de febrero de 1992, mientras que Crespo lo hizo el 7 de noviembre de 1993 con apenas 18 años de edad. Sin embargo, su etapa en Argentina no fue la única que vincula a estos dos entrenadores.

Hernán Crespo como jugador de River Plate|Crédito: @RiverPlate / X

El pasado de Matías Almeyda y Hernán Crespo que pocos conocen

Luego de triunfar en River Plate con una Copa Libertadores en 1996, Crespo y Almeyda volvieron a compartir el vestidor como jugadores del Inter de Milán. Fue en la temporada 2002-2003 cuando los dos futbolistas argentinos formaron parte de los nerazzurri antes de que Almeyda saliera a mitad de la campaña 2003-2004 para fichar por el Brescia.

▶️ Un gol nacido en nuestras Inferiores para que la @Libertadores 96 empezara a quedarse en el Monumental: de Almeyda para Ortega, del Burrito para Crespo 💥 pic.twitter.com/SARAR1Wug3 — River Plate (@RiverPlate) June 26, 2021

La Selección de Argentina fue otro equipo en el que Crespo y Almeyda lograron coincidir, siendo el torneo más importante que disputaron la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998™. En el torneo mundialista, la Albiceleste llegó hasta los Cuartos de Final tras caer ante Países Bajos por un agónico gol de Dennis Bergkamp al minuto 89.

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Atlas busca mantener el invicto ante Rayados de Monterrey

Crespo cuenta con un paso perfecto luego de sumar sus primeros 2 triunfos en 2 partidos. Atlas se encuentra en la tercera posición de la tabla con 6 unidades, 4 goles anotados y una diferencia de dos goles a favor.

Almeyda llegó como nuevo entrenador de Rayados de Monterrey para este Apertura 2026

En el caso de Rayados de Monterrey, se registra 1 victoria y 1 derrota, además de sumar 4 goles a favor y 4 goles en contra para encontrarse en la octava posición. Almeyda buscará sumar un triunfo más para escalar en la tabla de posiciones, mientras que Atlas quiere mantener su buen arranque de torneo.

