Hernán Crespo: cuál es el nivel de estudios del nuevo DT de Atlas

Atlas hizo oficial la llegada de Hernán Crespo como su nuevo director técnico para los próximos años. El entrenador argentino asumirá uno de los retos más importantes de su carrera en la Liga MX después de una trayectoria que lo llevó por clubes de Sudamérica, Asia y Brasil, además de conquistar títulos internacionales.

Más allá de su exitoso paso por el futbol como jugador y entrenador, Crespo también cuenta con una sólida preparación académica y profesional. El exdelantero de la Selección Argentina completó sus estudios en Buenos Aires y posteriormente obtuvo una de las certificaciones más prestigiosas para dirigir equipos de futbol en el mundo.

Fiel, les presentamos a nuestro nuevo DT 👨‍🏫



Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo 🫡#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/JFBqZAEaeV — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

Qué estudios tiene Hernán Crespo

Hernán Jorge Crespo realizó sus estudios secundarios en el colegio La Salle de Florida, localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Durante esos años combinó la educación con su crecimiento deportivo, etapa que lo llevaría posteriormente a convertirse en una de las figuras más importantes del futbol argentino.

Tras desarrollar una destacada carrera como futbolista profesional en clubes como River Plate, Parma, Lazio, Inter de Milán, Chelsea y Milan, entre otros, decidió continuar ligado al deporte desde los banquillos una vez finalizada su etapa como jugador.

Después de retirarse oficialmente en 2012, Crespo inició su preparación como director técnico y obtuvo la Licencia UEFA Pro, considerada la máxima certificación para entrenadores profesionales en Europa.

Esta acreditación le permitió dirigir en diferentes países y desarrollar una carrera internacional que comenzó en las categorías juveniles del Parma antes de dar el salto a equipos de primera división.

La trayectoria de Hernán Crespo como entrenador

El argentino ha dirigido clubes en distintos continentes y ha sumado experiencias importantes en el futbol internacional. Entre los equipos que ha comandado destacan:



Modena FC

Banfield

Defensa y Justicia

São Paulo

Al-Duhail

Al-Ain

Además, logró conquistar la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia y la AFC Champions League con Al-Ain, dos de los títulos más importantes de su carrera como estratega.

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La directiva rojinegra anunció que Crespo firmó contrato hasta 2028, una decisión que refleja la confianza del club en su experiencia y capacidad para liderar un proyecto competitivo.

A sus 51 años, el técnico argentino llega a Guadalajara con el objetivo de devolver al Atlas a los primeros planos de la Liga MX, respaldado por una trayectoria internacional, una preparación profesional de alto nivel y una carrera que lo convirtió en uno de los delanteros más destacados de su generación.