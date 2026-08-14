Betis puede tener al presente y al futuro de la Selección Mexicana en su mismo equipo este verano

El Real Betis es un equipo que históricamente ha tenido presencia mexicana. Andrés Guardado y Diego Lainez son algunos de los ejemplos más recientes, pero en la actualidad es Álvaro Fidalgo quien viste la camiseta verdiblanca. El mediocampista llegó a principios de año luego de dejar atrás una exitosa etapa en el Club América y ahora podría tener a un nuevo compañero mexicano en la medular.

El ex Real Madrid explotó jugando en la Liga BBVA MX para las Águilas y hoy se encuentra en el momento más alto de su carrera: compitiendo en LaLiga de España y preparándose para afrontar la UEFA Champions League. No obstante, el Betis podría juntar al presente de la Selección Mexicana con la siguiente generación de México en su equipo. ¿Por qué?

Obed Vargas está en la mira del Betis

Obed Vargas no tiene su continuidad asegurada en el Atlético de Madrid. Si bien es cierto que tuvo una buena cantidad de rodaje durante la pretemporada, ya con el equipo completo ha vuelto a ser suplente. El conjunto español cuenta con una sobrepoblación de mediocampistas, por lo que el mexicano podría ser sacrificado para alivianar la carga de jugadores en dicho sector.

Según información que llega desde España, el Betis es uno de los equipos interesados en contratar a Obed Vargas. La intención del ‘Colchonero’ no es desprenderse de forma definitiva del mediocampista, sino que buscará darle salida mediante una cesión sin opción de compra, es decir, con retorno obligatorio. De esta manera, el conjunto andaluz aparece como una opción atractiva para el seleccionado mexicano.

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El mismo reporte señala que Vargas también es pretendido por otros dos clubes de España: el Valencia y el Getafe. Hasta el momento ningún equipo ha iniciado gestiones oficiales por el jugador de México, pero ante la falta de minutos y la posibilidad de mercado de adquirirlo sin coste mediante un préstamo puede ser llamativo para cualquier equipo.

Obed Vargas recibe una nueva mala noticia con Atlético de Madrid|Crédito: @obed.vargas / IG

Por qué Betis es el destino ideal para Obed Vargas

La posibilidad de continuar en LaLiga convierte al Betis en un destino atractivo para Obed Vargas. El mediocampista no necesitaría atravesar un proceso de adaptación a una nueva competencia y podría encontrar mayores oportunidades en un equipo que tendrá un calendario exigente por su participación en torneos nacionales y en la UEFA Champions League.

Además, en el conjunto verdiblanco compartiría la medular con Álvaro Fidalgo, quien conoce bien el futbol mexicano y podría ayudarlo a integrarse con mayor facilidad. Ambos forman parte de distintas generaciones de la Selección Mexicana y su convivencia también podría fortalecer una sociedad pensando en los próximos compromisos del combinado nacional.

Una cesión sin opción de compra permitiría que Vargas sume minutos sin que el Atlético de Madrid pierda el control de su carta. Sin embargo, el Betis deberá competir con Valencia y Getafe por su llegada, mientras el mexicano espera una propuesta formal que le permita tener la continuidad que hoy no encuentra en el cuadro colchonero.