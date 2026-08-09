Atlético de Madrid da pistas sobre el futuro de Obed Vargas y es una excelente noticia

En los últimos tiempos hubo muchos rumores de salida de Obed Vargas del Atlético de Madrid y 5 equipos que lo buscan. Sin embargo, en estas semanas la situación parece haber cambiado y el “Colchonero” ya ha dado nuevas pistas sobre lo que podrá pasar en este mercado de fichajes.

Obed Vargas suma minutos con el Atlético de Madrid en la pretemporada

En los últimos amistosos Obed Vargas sigue ganando terreno en el Atlético de Madrid durante la pretemporada. El mediocampista mexicano volvió a ser titular este domingo ante el Manchester City y acumuló 64 minutos, una nueva muestra de la confianza que recibe de Diego Simeone.

Obed Vargas recibe una nueva mala noticia con Atlético de Madrid|Crédito: @obed.vargas / IG

Además, el de México ha tenido participación importante: Obed Vargas marcó ante Getafe y después fue titular frente al Manchester United, encuentro en el que disputó 45 minutos. Ahora, ante el Manchester City, permaneció hasta el minuto 64.

TE PUEDE INTERESAR:



Obed Vargas se acerca a su objetivo en Atlético de Madrid

La continuidad que está teniendo Obed Vargas es importante porque surgieron versiones sobre una posible cesión. Algunos equipos de España y Francia habrían mostrado interés por el mediocampista.

|REUTERS

El futbolista de la Selección Mexicana está recibiendo oportunidades ante rivales de primer nivel y forma parte de las pruebas que Simeone está realizando para definir su plantilla de cara a la temporada 2026/27.

La fuerte competencia interna de Obed Vargas en el Atlético de Madrid

La competencia por un lugar en el mediocampo del Atlético de Madrid es importante. Koke, Marcos Llorente, Pablo Barrios y Hjulmand aparecen entre las alternativas con las que cuenta el “Cholo” Simeone.

Antoine Griezmann respaldó a Obed Vargas

A esto se suma el respaldo que anteriormente recibió de Antoine Griezmann, quien aseguró que el mexicano es un jugador “nacido para el Atleti” y confió en que tendrá éxito en Madrid. El mensaje del francés llegó precisamente cuando existían dudas sobre una posible salida a préstamo.

El mexicano busca quedarse en el Atlético de Madrid

Todavía no existe una confirmación oficial sobre la permanencia definitiva de Vargas, pero las señales recientes permiten pensar que la posibilidad de quedarse en el primer equipo está tomando fuerza. Cada minuto es una oportunidad para Obed.

