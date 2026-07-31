La prensa de España revela los 5 equipos que buscan a Obed Vargas

El futuro de Obed Vargas parece estar sentenciado. Recientemente, se descubrió que Atlético de Madrid está buscando acabar con la sobrepoblación de mediocampistas con los que cuenta actualmente en su plantel. En este contexto, el futbolista mexicano parece ser el principal apuntado a dejar el equipo de la capital española en este mercado de verano.

A pesar de haber tenido un buen rendimiento en la pretemporada, incluso marcando su primer gol ante el Getafe, Diego Simeone no lo contemplaría como una de las primeras opciones. La intención del Atlético de Madrid es ceder a préstamo al mediocampista mexicano, por lo que varios clubes de Europa ya se encuentran haciendo fila para pujar por su fichaje.

Los cinco clubes de Europa que buscan a Obed Vargas

Según reportes que llegan desde suelo español, Obed Vargas ya tendría varios pretendientes esperando en caso de que el Colchonero decida cederlo a otro club para sumar rodaje en el futbol europeo. En este sentido, equipos como Celta de Vigo, Osasuna, Getafe, Rennes y Strasbourg aparecen como los principales interesados en contratar al futbolista de la Selección Mexicana.

Obed Vargas en Atlético Madrid|Crédito: Atlético Madrid

Si bien es cierto que su salida de Atlético de Madrid no es la mejor noticia, el lado positivo es que todo apunta a que Vargas continúe desarrollándose en Europa, por lo que luce muy difícil que tenga una experiencia en la Liga BBVA MX o deje de lado el sueño de jugar en territorio europeo. Además, Simeone valora el potencial de Obed, por lo que no buscará que el club se desprenda de él de forma definitiva.

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La última temporada de Obed Vargas en Atlético de Madrid

Obed Vargas vivió una primera temporada de adaptación en el Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano llegó procedente del Seattle Sounders en febrero de 2026, por lo que únicamente disputó la segunda mitad de la campaña 2025-26.

El futbolista de 20 años participó en 13 partidos oficiales: 12 de LaLiga y uno de la Copa del Rey. En el campeonato español registró ocho titularidades, 739 minutos, una asistencia y ningún gol.

Su primera aparición como titular llegó en la victoria 1-0 frente al Getafe. Sin embargo, una de sus mejores actuaciones fue contra Valencia, encuentro en el que disputó los 90 minutos y entregó su primera asistencia con la camiseta rojiblanca.

Vargas comenzó como una alternativa para Diego Simeone, pero fue ganando espacio durante el cierre del curso. Aunque todavía no logró consolidarse como una pieza habitual, sus actuaciones le permitieron demostrar que puede competir dentro del mediocampo del conjunto español.