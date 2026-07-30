Obed Vargas brilló en la pretemporada, pero no habría sido suficiente para mantenerse en Atlético Madrid

Obed Vargas tuvo un buen inicio de pretemporada con el Atlético de Madrid, luego de haber disputado la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana. El mediocampista viene de anotar su primer gol con el combinado español en un amistoso contra el Getafe, enviando un mensaje claro hacia el cuerpo técnico liderado por Diego Simeone.

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Sin embargo, el rendimiento del centrocampista mexicano no habría sido suficiente para mantener satisfecho al entrenador del Colchonero. Reportes desde España señalan que el Atlético de Madrid estaría buscando hacer hueco en la mitad de cancha debido a la sobrepoblación de jugadores y Obed Vargas sería el principal afectado.

Obed Vargas está cerca de dejar Atlético de Madrid

Diversas fuentes indican que el español Rodrigo Mendoza está convenciendo a Simeone en este comienzo de la pretemporada. A raíz de esta situación, Obed Vargas se ha transformado en la salida más probable del conjunto de la capital en este mercado de verano, ya que el técnico argentino priorizaría mantener al mediocampista ibérico en su plantilla.

El mexicano Obed Vargas se estrenó como goleador con el Atlético de Madrid durante un amistoso contra otro de los equipos de la capital española|Crédito: @Atleti

De todos modos, la intención del Atlético de Madrid es desprenderse del centrocampista mexicano mediante una cesión por préstamo y no de forma definitiva. La idea es alivianar la cantidad de jugadores que el Colchonero posee en su mediocampo, ya que actualmente cuenta con seis futbolistas que juegan en la misma posición. Sin embargo, Obed Vargas sería el sacrificado.

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Obed Vargas sin rodaje en Atlético de Madrid

Desde su llegada a territorio español, el formado en Seattle Sounders no ha tenido una gran cantidad de minutos bajo el mando de Simeone. Vargas fichó por el Colchonero en febrero y arrastra apenas 13 partidos jugados. Hasta el momento, no logró marcar (de forma oficial) y solamente sumó una asistencia.

Cabe recordar que Obed viene de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con México, equipo donde registró tres partidos jugados. Fueron dos por Fase de Grupos ante Corea del Sur y Chequia, mientras que también vio minutos en los 16avos de Final ante Ecuador.