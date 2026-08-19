Atlético Madrid por fin decidió si prestará a Obed Vargas y estos son los 5 clubes interesados en el mexicano

Atlético de Madrid tomó una decisión sobre el futuro inmediato de Obed Vargas. El mediocampista mexicano no continuará con el primer equipo durante la temporada 2026-27 y saldrá cedido para buscar la continuidad que difícilmente tendría bajo las órdenes de Diego Simeone.

La intención del conjunto español es que el futbolista acumule minutos y experiencia antes de regresar al “Colchonero”. Aunque existen cinco clubes interesados en incorporarlo, la directiva rojiblanca deberá elegir el destino que considere más conveniente para el desarrollo de Obed Vargas, quien gana mucho menos que el hijo del DT.

Obed Vargas recibe una nueva mala noticia con Atlético de Madrid|Crédito: @obed.vargas / IG

¿Cuáles son los 5 equipos que pretenden a Obed Vargas?

De acuerdo con la información disponible, Valencia, Sevilla, Getafe, Deportivo Alavés y Feyenoord son los 5 clubes que mostraron interés en conseguir el préstamo del mediocampista.

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Los cuatro primeros pertenecen al futbol español, mientras que Feyenoord representa la alternativa fuera de LaLiga. El equipo de Países Bajos ya tuvo una experiencia positiva con Santiago Giménez, aunque Atlético de Madrid tendrá que analizar cuál opción puede ofrecerle mayor cantidad de minutos a Vargas.

Obed Vargas en Atlético Madrid|Crédito: Atlético Madrid

¿Cuántos partidos jugó Obed Vargas en el Atlético de Madrid?

Durante su primera etapa con el conjunto colchonero, Vargas disputó 13 partidos, de los cuales fue titular en 8. Según datos de BeSoccer, el mexicano terminó ese periodo con una asistencia, cero goles, dos tarjetas amarillas y ninguna roja.

Los detalles de la salida de Obed Vargas del Atlético de Madrid

La salida a préstamo responde principalmente a la competencia interna que existe en el mediocampo. Además, su cesión permitiría al Atlético liberar una plaza de jugador no comunitario y facilitar la conformación de la plantilla para LaLiga.

Obed Vargas tuvo una destacada actuación al opacar a grandes estrellas del Inter Miami, entre ellas a Lionel Messi|@soundersfc

¿Cuánto dinero pagó Atlético de Madrid por Obed Vargas?

Atlético de Madrid pagó al Seattle Sounders una cifra base de 3 millones de euros, aproximadamente 3.5 millones de dólares, por el traspaso de Vargas en febrero de 2026. Además, en variables y bonos había entre 3 y 5 millones de euros adicionales, dependiendo del cumplimiento de los objetivos.

Ahora, el siguiente paso será definir dónde continuará su formación. Vargas ya tiene cinco opciones sobre la mesa y el Atlético deberá elegir el destino que mejor encaje con el futuro que proyecta para el mediocampista mexicano.

