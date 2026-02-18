Mientras el hijo del DT gana más de 3.5 millones, este sería el salario de Obed Vargas en Atlético Madrid

Obed Vargas recibió una gran noticia en el Atlético Madrid poco después de llegar a España. El joven mediocentro mexicano es de los mejores prospectos del país azteca. Pero al margen de todo esto, algo que se dio a conocer es que el jugador de México tiene un salario mucho más bajo que el de Giuliano Simeone, el hijo del Cholo, el DT del “Colchonero”.

Los sueldos del hijo de Diego el “Cholo” Simeone y Obed Vargas difieren bastante entre sí. El extremo argentino lleva un buen tiempo en el Atlético Madrid, razón por la que ya se asentó y hasta es titular en el equipo. En tanto, Obed Vargas suele entrar en las convocatorias del entrenador argentino pero no suele disputar minutos. Por eso el mexicano gana mucho menos.

Los salarios de Giuliano Simeone y Obed Vargas en el Atlético Madrid

De acuerdo a los datos de Capology, sitio especializado en finanzas de los equipos de futbol y de los salarios de los futbolistas, el sueldo de Giuliano Simeone es de 3.5 millones de euros brutos por temporada, lo que equivale a más de 70 millones de pesos mexicanos. Una suma realmente muy alta para el extremo derecho argentino.

Por su parte, según el mismo sitio, Obed Vargas percibe una remuneración anual de 830 mil euros, lo que equivale a poco más de 16.5 millones de pesos mexicanos. Por supuesto que es una buena suma de dinero para un joven de 20 años, pero es muy inferior a lo que gana el sudamericano e hijo del DT, el Cholo.

Obed Vargas rechazó ofertas de la Liga BBVA MX para jugar en Atlético Madrid

Distintos reportes indican que Obed Vargas tenía otras ofertas de clubes de la Liga BBVA MX, que le ofrecían mejores salarios que el Atlético Madrid. No obstante el ex Seattle Sounders prefirió seguir creciendo en su carrera en el exterior y optó por jugar en el conjunto de la capital española.

Aunque el hijo del DT gane mucho más dinero que él por temporada, Obed Vargas goza de ser uno de los pocos mexicanos en una de las grandes ligas de Europa, y en uno de los equipos más importantes de allí.

