La pésima noticia de Obed Vargas a Javier Aguirre a 40 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y uno de los futbolistas mexicanos que mantienen preocupado a Javier Aguirre es Obed Vargas. A pesar de que el mediocampista dio el salto al futbol europeo a principios de año, apenas es considerado por el entrenador Diego Simeone en Atlético Madrid. Su falta de minutos podría pasarle factura de cara a la convocatoria final de la Selección Mexicana.

El futbolista de 20 años no ingresó en las Semifinales de la UEFA Champions League contra Arsenal y, hasta la fecha, sigue sin sumar minutos en el torneo internacional. Desde que el mexicano pisó suelo español, Atlético Madrid ha disputado 7 partidos en la competición y no fue considerado en ninguno de ellos. Esto demuestra que Simeone aún no contempla a Vargas para partidos de mayor exigencia.

Obed Vargas en Atlético Madrid|Crédito: Atlético Madrid

Obed Vargas fichó por el Colchonero en febrero y, de momento, lleva 8 partidos jugados. Siete de ellos han sido por Liga, mientras que el encuentro restante fue por Copa del Rey. El centrocampista suma 398 minutos jugados durante este último tramo de la temporada, por lo que su protagonismo dentro del terreno de juego se ha visto reducido respecto al rol que solía tener en Seattle Sounders, su anterior equipo.

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Su convocatoria al Mundial aún no está asegurada

“Creo que competir en el Atlético Madrid, para mí en una de las mejores ligas del mundo, te acerca a un Mundial”, era lo que decía Vargas tras jugar sus primeros tres partidos con la Selección Mexicana. Sin embargo, su presencia en la Copa del Mundo con el equipo nacional no está confirmada, principalmente por el poco protagonismo que ha tenido en su club hasta la fecha.

El 1 de junio Javier Aguirre deberá presentar la lista definitiva de la Selección Nacional donde sumará a los futbolistas que se encuentren jugando en el exterior. Obed Vargas es uno de los nombres probables, pero su presencia no está confirmada. Además, en caso de ser convocado para disputar el Mundial 2026, difícilmente sea considerado titular por el entrenador. Deberá ganarse un lugar en los últimos partidos de la temporada.