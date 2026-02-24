Atlético de Madrid 1-0 Brujas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los playoffs en la UEFA Champions League 2025/26; marcador online

El Atlético de Madrid recibe este día al Club Brujas en el partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26, con la eliminatoria completamente abierta tras el vibrante 3-3 de la ida en Bélgica. El conjunto de Diego Simeone busca aprovechar el apoyo de su afición en el Metropolitano para sellar el pase a los octavos de final, aunque sabe que no puede permitirse errores defensivos como los cometidos en el primer encuentro.

El Atlético necesita ganar para avanzar directamente, mientras que un empate llevaría la serie a tiempo extra y eventualmente a los penales. Por su parte, el Club Brujas llega con la confianza de haberle marcado tres tantos al cuadro rojiblanco y consciente de que un triunfo en Madrid lo clasifica.

El duelo promete intensidad y tensión desde el inicio. Con figuras como Antoine Griezmann y Julián Álvarez en ataque, el Atlético intentará imponer su jerarquía. Brujas, en cambio, apostará por la velocidad y el juego colectivo que le permitió sorprender en la ida.

Pronóstico del Atlético de Madrid vs Brujas hoy martes 24 de febrero 2026

Los pronósticos sitúan al Atlético de Madrid como favorito: las casas de apuestas le dan una cuota cercana a 1.45 por victoria, mientras que el empate se paga en torno a 4.30 y el triunfo de Brujas llega hasta 6.50. La recomendación más repetida entre analistas es la victoria del conjunto rojiblanco acompañada de goles de ambos equipos.

Horario y dónde seguir en vivo el Atlético de Madrid vs Brujas

11:45 horas tiempo del centro de México

Estadio Metropolitano

Minuto a minuto a través de Azteca Deportes

