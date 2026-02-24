¡ÚLTIMA HORA! Escándalo en Francia: figura mundial a juicio por presunta violación

El lateral derecho del Paris Saint-Germain (PSG) y de la selección de Marruecos, Achraf Hakimi, enfrentará un juicio en Francia por una presunta violación ocurrida en 2023, así lo considera la jueza instructora que encontró indicios suficientes. Desde el inicio de las investigaciones, Hakimi ha negado categóricamente los hechos y ha defendido su inocencia.

El caso ha generado gran repercusión mediática, no solo por la relevancia del jugador en el panorama futbolístico internacional, sino también por el contexto en el que se produce: Hakimi es una de las figuras más reconocidas del PSG y de la selección marroquí, con participación destacada en el Mundial de Qatar 2022 y que será pieza clave para la Copa Mundial FIFA 2026. La justicia francesa, sin embargo, ha considerado que existen elementos suficientes para que el caso sea ventilado en los tribunales.

¿Qué dice Achraf Hakimi en sus redes sociales?

Hakimi, nacido en Madrid y criado en Getafe, expresó en sus redes sociales que "hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aún cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Con calma, este juicio permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”.

¿Cómo fueron los hechos según la parte acusadora?

El 25 de febrero de 2023, Achraf Hakimi invitó a la joven de 24 años a su domicilio en Boulogne-Billancourt. Según consta en la denuncia, la mujer llegó al lugar en un vehículo Uber costeado por el propio futbolista. Una vez allí, y de acuerdo con la versión divulgada por los medios, Hakimi habría intentado besarla en los labios pese a su negativa, levantándole la ropa y besándole los senos. La denunciante asegura además que el jugador llegó a introducirle los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

La joven relató que logró zafarse de la situación con una patada y, de inmediato, envió un mensaje a una amiga para pedir ayuda. Esta acudió rápidamente a recogerla.

Por su parte, Hakimi ha rechazado desde el inicio las acusaciones de violación. El internacional marroquí sostiene que nunca hubo penetración y que lo ocurrido se limitó a abrazos mutuos y besos consentidos.

¿Qué dice la defensa de Achraf Hakimi a su favor?

En declaraciones al canal Franceinfo, la abogada de Achraf Hakimi, Fanny Colin, lamentó que se haya abierto un proceso judicial “basándose únicamente en la palabra de una mujer que ha obstaculizado todas las investigaciones”. Según Colin, la demandante se habría negado a someterse a exámenes médicos y pruebas de ADN, además de rechazar el peritaje de su teléfono móvil y no facilitar el nombre de un testigo clave.

La letrada también hizo referencia a unos supuestos mensajes intercambiados entre la joven y una amiga, en los que, según su interpretación, se evidenciaría la intención de “atracar” al futbolista del PSG.

Por otro lado, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, había declarado en 2025 que no tolerará “ninguna campaña de desprestigio o de desestabilización”. Pardo reconoció que este tipo de procesos “siempre resultan difíciles, más aún cuando se denuncian contra una persona tan conocida”, subrayando la complejidad de enfrentar un caso de esta magnitud en el ámbito público.

