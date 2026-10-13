Atlético de Madrid 2-0 Manchester United EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 13 de octubre, partido de Marcus Rashford vs Julián Álvarez por la UEFA Champions League

El Estadio Metropolitano se convierte este martes en el escenario de un choque electrizante entre dos colosos en momentos opuestos. El Atlético de Madrid llega motivado tras ligar cuatro victorias consecutivas en LaLiga, pero con la urgencia de sumar sus primeros puntos europeos luego de caer 2-1 ante Liverpool. Aunque la historial reciente ante ingleses no les favorece (apenas dos triunfos en 15 duelos), los dirigidos por Diego Simeone apelan a la fortaleza de su feudo, donde ostentan nueve victorias en sus últimos 11 partidos de fase regular en Champions.

Por su parte, el Manchester United de Michael Carrick aterriza en la capital española sumido en la presión interna tras un complicado inicio en la Premier League y el amargo empate 1-1 frente a Tottenham. No obstante, los Red Devils muestran una cara letal en el plano internacional: golearon 4-0 al Sabah Baku en el debut e hilaron su sexta victoria consecutiva en fases de liga europeas.

Pronóstico del Atletico de Madrid vs Manchester United hoy martes 13 de octubre 2026

El conjunto de Diego Simeone suele transformar el Metropolitano en un bastión inexpugnable durante las noches europeas. La intensidad defensiva y la presión tras pérdida serán los pilares para ahogar la salida de los Red Devils. Marcador estimado: Atlético de Madrid 2-1 Manchester United

Horario y dónde seguir en vivo el Atletico de Madrid vs Manchester United

Horario: 13:00 horas tiempo del centro de México

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