Atlético Mineiro vs Palmeiras: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 1 del Brasileirao 2026?
Este miércoles 28 de enero, a las 16:00 horas TV Azteca transmitirá el duelo entre Atlético Mineiro y Palmeiras, correspondiente a la Jornada 1
Este miércoles 28 de enero, a las 16:00 horas (tiempo del centro de México), TV Azteca transmitirá el duelo entre Atlético Mineiro y Palmeiras, correspondiente a la Jornada 1, desde la moderna Arena MRV en Belo Horizonte.
El Brasileirao 2026 arranca con un choque de alto calibre y México será testigo directo a través de Azteca Deportes Netwok, el sitio y la APP de Azteca Deportes que llevará en vivo este partido, ademas de otros tres encuentros de gran atractivo entre hoy y jueves 29 de enero.
VE EN VIVO EL PARTIDO ATLÉTICO MINEIRO VS PALMEIRAS
TE PUEDE INTERESAR:
- Última Hora: Lateral de Cruz Azul busca rescindir contrato para jugar en Sudamérica
- Alexis Vega ya no es el jugador más caro de la Liga BBVA MX: este es el ranking 2026
- OFICIAL: El equipo GRANDE que ficha a seleccionado de Brasil por 42 millones
La noticia ha generado gran expectativa entre los aficionados mexicanos, que podrán disfrutar de uno de los partidos más atractivos del inicio de temporada en Brasil. Atlético Mineiro, conocido como el Galo, buscará imponer condiciones en casa y demostrar que está listo para pelear por el título. Enfrente estará Palmeiras, el Verdão, actual referente del futbol brasileño y continental, que llega con la misión de reafirmar su hegemonía.
Aunque no se trata de un clásico tradicional, el enfrentamiento entre Mineiro y Palmeiras se ha convertido en uno de los más esperados del calendario. Ambos equipos cuentan con plantillas de primer nivel y estilos de juego que garantizan espectáculo. El Galo apuesta por la intensidad y el talento de sus jóvenes figuras, mientras que el Verdão presume experiencia y solidez táctica.
La Arena MRV, inaugurada recientemente, será el escenario perfecto para este arranque. Con capacidad para más de 46 mil espectadores, promete un ambiente vibrante y lleno de pasión.
Jugadores a seguir del Atlético Mineiro y Palmeiras
Atlético Mineiro
- Hulk (delantero)
- Ídolo absoluto del club, sigue siendo referente ofensivo por su potencia y liderazgo.
- Aporta experiencia y goles en momentos decisivos.
- Alan Franco (mediocampista)
- Internacional ecuatoriano con gran despliegue físico.
- Su rol en el mediocampo es clave para dar equilibrio entre defensa y ataque.
- Everson (portero)
- Guardameta titular desde 2020, pieza fundamental por su seguridad bajo los tres palos.
- Renan Lodi (defensa)
- Lateral izquierdo que aporta solidez en la zaga.
- Su liderazgo defensivo será vital en partidos de alto nivel.
Palmeiras
- Vitor Roque (delantero)
- Joven promesa que ya es realidad, con destino europeo en el horizonte.
- Su talento y capacidad goleadora lo convierten en uno de los más seguidos del torneo.
- Raphael Veiga (mediocampista ofensivo)
- Motor creativo del equipo, especialista en tiros libres y penales.
- Su visión de juego y llegada al área lo hacen indispensable.
- Gustavo Gómez (defensa)
- Capitán y líder defensivo, reconocido por su firmeza y jerarquía.
- Fundamental en el orden táctico del “Verdão”.
- Allan (extremo)
- Jugador desequilibrante por las bandas, con experiencia y velocidad.
- Aporta asistencias y goles en partidos clave.
- Murilo (defensa)
- Central joven que se ha consolidado como socio de Gómez.
- Su crecimiento lo convierte en pieza importante para el futuro del club.