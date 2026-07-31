Atlético de San Luis anunció un fichaje y nombró a Gilberto Mora: confusión en la Liga BBVA MX

El mercado de fichajes dentro de la Liga BBVA MX continúa su marcha para brindar nuevas sorpresas a sus aficionados. Atlético de San Luis causó revuelo en su nuevo fichaje debido a que aludieron a Gilberto Mora, una de las jóvenes promesas que han ganado popularidad dentro del público mexicano.

Atlético de San Luis no dudó en aprovechar la tendencia de Gilberto Mora para anunciar la llegada de Felipe Mora. El delantero chileno proveniente de Portland Timbers fue material de primera mano para que la comunicación del club potosino apostara para realizar un ingenioso video.

Atlético de San Luis nombró a Gilberto Mora para anunciar su nuevo fichaje|Gilberto Mora

Atlético de San Luis aprovecha la tendencia de Gilberto Mora para anunciar su nuevo fichaje

En las redes sociales del Atlético de San Luis subieron un video en el que se ven dos perros de razas distintas, una en alusión a la mascota del club y otra referente a Xolos de Tijuana, cada uno con moras en la boca. Uno de los miembros del staff del equipo potosino se preguntó cuál de las dos opciones es la mejor para dar pauta a la aparición de Felipe Mora.

No es el mismo 𝐌𝐨𝐫𝐚. 😉



¡Bienvenido al Atlético de San Luis, Felipe Mora! 🔴⚪️#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/6YhTMkRfRL — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) July 30, 2026

“Este es el bueno, estoy listo”, comenta el futbolista chileno para anunciar su fichaje. En el cierre del video se ve cómo se tacha el apellido de “Morita”, diminutivo que ha sido el distintivo para referirse a Gilberto Mora, y poder darle la bienvenida a Felipe Mora.

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Felipe Mora es un delantero de 32 años que suma un paso importante por el futbol americano. Surgido de las inferiores del Audax Italiano, pasó a formar parte de un equipo importante de Chile como lo es la U de Chile.

Felipe Mora tiene un pasado en la Liga BBVA MX

Su llegada al balompié mexicano se dio con un paso en Cruz Azul y Pumas para después emprender una nueva aventura en la MLS con el Portland Timbers. Suma un total de 135 goles y 39 asistencias en 409 partidos, por lo que ahora en Atlético de San Luis tendrá su tercera experiencia dentro de la Liga BBVA MX.

