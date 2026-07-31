Atlético San Luis: cómo llega al partido de la Jornada 3 y cuáles son sus próximos juegos en el Apertura 2026

Atlético de San Luis afrontará un partido importante antes de la pausa que tendrá el Apertura 2026 por la Leagues Cup. El conjunto potosino buscará su primera victoria del torneo cuando reciba a uno de los equipos que comenzó con paso perfecto.

Los dirigidos por Diego Mejía mostraron capacidad para competir durante sus primeras dos presentaciones. Sin embargo, todavía deben corregir algunos problemas defensivos que les impidieron sumar más puntos.

Cómo llega Atlético de San Luis a la Jornada 3

Atlético de San Luis llega a la tercera fecha con un punto de seis posibles. El equipo ocupa la parte baja de la clasificación después de registrar un empate y una derrota.

El debut se produjo frente a Cruz Azul en el Estadio Libertad Financiera. Los potosinos consiguieron una ventaja de 2-0 con las anotaciones de Sébastien Salles-Lamonge y Rafael Llorente, pero no pudieron mantenerla.

La Máquina reaccionó durante la segunda mitad y ganó 3-2 con un gol de Jeremy Márquez en el minuto 90+3. De esta manera, San Luis dejó escapar sus primeros puntos como local.

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El equipo mostró una mejor respuesta en la Jornada 2. A pesar de jugar como visitante, consiguió empatar 2-2 ante Tigres en el Estadio Universitario. Rafael Llorente volvió a marcar, mientras que David Rodríguez convirtió el tanto que rescató una unidad.

Después de dos fechas, San Luis suma cuatro goles a favor y cinco en contra. Su producción ofensiva fue positiva, aunque la defensa todavía no pudo terminar un partido sin recibir anotaciones.

La baja que condiciona al Atlético de San Luis

Diego Mejía comenzó el torneo sin João Pedro, uno de los jugadores más importantes del plantel. El delantero sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante un partido de preparación.

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El atacante había terminado como bicampeón de goleo individual de la Liga BBVA MX, por lo que su ausencia representa una baja importante. Ante esta situación, jugadores como Llorente, Salles-Lamonge y David Rodríguez asumieron mayor responsabilidad ofensiva.

La directiva también trabaja para reforzar el ataque. Mejía adelantó después del empate ante Tigres que el club estaba cerca de incorporar a un delantero con experiencia en el futbol mexicano.

Cuáles son los próximos partidos de Atlético de San Luis

Después de medirse ante Tijuana, Atlético de San Luis tendrá una pausa en el Apertura 2026 para disputar la primera fase de la Leagues Cup. En ese torneo enfrentará a Inter Miami, Nashville SC y Orlando City.

Su regreso a la Liga BBVA MX se producirá el domingo 16 de agosto frente al América en el Estadio Azteca. Posteriormente recibirá a Pachuca y visitará a Rayados.

Estos son sus siguientes partidos en el Apertura 2026:



Jornada 4: América vs Atlético de San Luis | Domingo 16 de agosto

Jornada 5: Atlético de San Luis vs Pachuca | Domingo 23 de agosto

Jornada 6: Rayados vs Atlético de San Luis | Domingo 30 de agosto

El calendario presenta una serie exigente para los potosinos. Antes de enfrentar a América, Pachuca y Rayados, el equipo necesita sumar ante Tijuana para no quedar rezagado durante el inicio del campeonato.