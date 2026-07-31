Xolos de Tijuana: cómo llega al partido de la Jornada 3 y cuáles son sus próximos juegos en el Apertura 2026

Xolos de Tijuana tuvo un comienzo positivo en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El equipo de Sebastián Abreu se mantiene invicto y buscará prolongar su buen momento antes de comenzar su participación en la Leagues Cup.

El conjunto fronterizo disputará su primer partido como visitante en el torneo. Enfrente estará Atlético de San Luis, un equipo que todavía no pudo ganar, pero que mostró capacidad para generar peligro durante las primeras dos fechas.

Cómo llega Xolos al partido de la Jornada 3

Tijuana llega a la Jornada 3 como líder de la tabla general. Xolos suma seis puntos, registra cuatro goles a favor y solamente recibió uno.

La diferencia de goles le permitió comenzar la fecha por encima de Cruz Azul, Atlas y Necaxa. Los cuatro equipos ganaron sus primeros dos compromisos del Apertura 2026.

Crédito: Mexsport

El camino de los rojinegros comenzó con una victoria por 3-1 sobre Tigres en el Estadio Caliente. Ramiro Árciga abrió el marcador, mientras que Mourad apareció en el tiempo agregado para convertir un doblete y asegurar los primeros tres puntos.

En la Jornada 2, Xolos volvió a jugar como local y derrotó 1-0 al León. Gilberto Mora marcó de penal el único gol del encuentro en su regreso a la Liga BBVA MX después de disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

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La importancia de Gilberto Mora para Tijuana

Gilberto Mora volvió a estar disponible para el “Loco” Abreu en la segunda fecha. El mediocampista utilizó el dorsal 10, fue titular y convirtió el penal que le dio la victoria a Xolos frente al León.

Su regreso amplía las opciones ofensivas del entrenador uruguayo. Durante la primera jornada, Tijuana había encontrado soluciones con Árciga y Mourad, quien es el máximo anotador del equipo con dos tantos.

Xolos intentará aprovechar ese momento ofensivo ante un conjunto potosino que recibió cinco goles en sus primeras dos presentaciones.

Mora se ubica en la décima posición de los jugadores de 18 años con mejor precio en el mercado al valer 40 millones.|Gilberto Mora

Cuáles son los próximos partidos de Xolos en el Apertura 2026

Después de la Jornada 3, Tijuana interrumpirá su participación en la Liga BBVA MX para disputar tres encuentros de la Leagues Cup. La actividad del campeonato mexicano se reanudará a mediados de agosto.

Estos son sus próximos partidos confirmados en el Apertura 2026:



Jornada 3: Atlético de San Luis vs Xolos — viernes 31 de julio, 21:00 horas.

Jornada 4: Xolos vs Cruz Azul — domingo 16 de agosto, 21:00 horas.

Jornada 5: Chivas vs Xolos — sábado 22 de agosto, 17:07 horas.

Jornada 6: Xolos vs Pumas — viernes 28 de agosto, 21:00 horas.

Antes de enfrentar a Cruz Azul, los fronterizos jugarán contra Austin FC, San Diego FC y Portland Timbers en la primera fase de la Leagues Cup. Así, el plantel de Abreu afrontará una seguidilla de viajes antes de volver al Estadio Caliente.