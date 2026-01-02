Ante la ausencia de Santi Gimenez hasta por cuatro meses, el Milan firma a Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug ha sido firmado por el Milan, procedente del West Ham de la Premier League, y llega con el objetivo de marcar los goles que no podrá hacer Santiago Gimenez quien está lesionado y podría largar su recuperación hasta marzo del 2026.

El Milan necesita reforzar su ofensiva y tras sondear el mercado invernal llegaron a un acuerdo con el cuadro de la Premier, siendo prestado con opción a una posible compra si está a la altura y agrada en el cuadro italiano.

Niclas Füllkrug, de 32 años, ya fue presentado y este viernes el Milan hizo oficial el fichaje del teutón veterano de quien ya se hablaba en noviembre del interés, pero del mismo modo analistas descartaban que fuera viable por su edad y baja de juego en el West Ham, pero finalmente los equipos llegaron a un acuerdo para este movimiento.

Milan apuesta por Niclas Füllkrug, pero sigue buscando refuerzos

En reciente conferencia de prensa, el entrenador del Milan Allegri, explicó recientemente que la operación de tobillo de Gimenez lo llevará a estar fuera de tres a cuatro meses de las canchas, y por ello la llegada del alemán es relevante, pero no dejarán de monitorear el mercado por un jugador que pueda ayudarlos a alcanzar sus metas.

"Gimenez lamentablemente estará de baja entre 3 y 4 meses. (Niclas) Füllkrug ya llegó y estamos monitoreando el mercado", adelantó Allegri.

"Ahora mismo estoy contento con la plantilla que tengo disponible, pero necesitamos recuperar a todos. Lo estamos haciendo razonablemente bien, pero los puntos que tenemos ahora no nos alcanzan para lograr ningún objetivo”, acotó el estratega quien lucha por poner en un buen sitio al Milan, que ahora mismo está en segundo sitio por detás del Inter y que este 2 de enero se enfrentan ante Cagliari.