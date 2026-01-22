Estos son los horarios donde madre e hijo competirán en los JJOO de Invierno

En los días previos no estaba asegurada la persona que llevaría la última plaza para México, sin embargo tras una mejor clasificación en el ranking, Lasse Gaxiola acompañará a Sarah Schleper en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Con esto, serán madre e hijo compitiendo juntos por primera vez en una edición de Invierno. Por ello, se informa cuáles son los horarios donde estos atletas mexicanos harán historia dentro del olimpismo mundial.

Entrevista Piojo Alvarado: “Quiero hacer bien las cosas para estar en la lista final del Mundial”

¿Cuándo competirán madre e hijo en estos JJOO de Invierno?

La delegación mexicana para estos Juegos Olímpicos de Invierno se vio robustecida respecto a lo vivido en los últimos procesos, pero además de ello, se concretó esta preciosa historia donde madre e hijo estarán portando la bandera tricolor en una misma edición. Por ello, vale la pena saber cuándo tendrán sus respectivas actividades, dado que tienen la misma especialidad dentro del esquí olímpico: Esquí Alpino.

Sarah Schleper

Súper G - 12 de febrero - 04:30 a.m.

Slalom Gigante - 15 de febrero

Descenso 1 - 03:00 a.m.

Descenso 2 - 06:30 a.m.

Lasse Gaxiola

Slalom Gigante - 14 de febrero

Descenso 1 - 03:00 a.m.

Descenso 2 - 06:30 a.m.

Con esto, la expectativa crece alrededor de la historia de una competidora que hará historia al participar de sus séptimos JJOO Invernales, esto con dos países distintos (México y Estados Unidos). Incluso, como parte de la magia de esta particular situación, hay videos donde Sarah sale con su hijo esquiando en plena competencia, esto cuando Lasse era un niño que se podía sostener en brazos.

¿Aparte de madre e hijo quiénes irán por México en estos JJOO?

En total fueron cinco los atletas mexicanos para la edición 2026 de estos Juegos Olímpicos de Invierno. La delegación tricolor tendrá representantes en las disciplinas de Esquí Alpino, Patinaje Artístico y Esquí de Fondo. Con esto, se tendrá el grupo más grande desde la edición de 1992, disputada en Albertville, Francia.

Estos son los nombres de los representantes mexicanos: