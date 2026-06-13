Australia vs Turquia: HORA EXACTA para ver el primer partido del Grupo D del Mundial 2026™

Este sábado 13 de junio, la cartelera nocturno de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ esta reservado para el debut de dos escuadras que prometen dinamismo, choque físico y alta intensidad táctica: Australia y Turquía. Partido correspondiente al Grupo D.

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¿A qué hora es el partido Australia vs. Turquía?

El silbatazo inicial está completamente confirmado para las 22:00 horas (tiempo del centro de México).

Hora local (Vancouver): 21:00 horas (PT).

21:00 horas (PT). Tiempo del Este (EE. UU.): 00:00 horas del domingo 14 de junio (ET).

La sede de este compromiso será el majestuoso Estadio Vancouver, Canadá, un escenario techado que garantiza condiciones óptimas para el espectáculo sin importar las variables climatológicas.

¿Cómo llegan Australia y Turquía para este encuentro?

Este compromiso representa el primer peldaño del Grupo D para ambas naciones. Tras el contundente debut de los Estados Unidos (que vencieron 4-1 a Paraguay el viernes), la presión sobre los hombros de los "Socceroos" y del cuadro otomano es máxima, sabiendo que un tropiezo comprometería seriamente sus aspiraciones de avanzar a los treintaidosavos de final.

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Australia asiste a su sexta Copa Mundial de la FIFA™ consecutiva con la etiqueta de ser un equipo sumamente ordenado, físico y peligroso en el juego aéreo. Del otro lado, Turquía regresa a la máxima vitrina internacional cobijada por una camada joven y sumamente técnica, liderada por talentos emergentes como Kenan Yıldız, que buscan emular aquella mítica gesta del año 2002. Las casas de apuestas inclinan ligeramente la balanza a favor de los europeos debido a su pegada en mediocampo, pero la disciplina oceánica suele ser un dolor de cabeza en los debuts.

