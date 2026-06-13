Por qué no juega Neymar en el debut de Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026

El debut de la Selección de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por concretarse. El duelo ante Marruecos pinta para ser uno de los mejores encuentros de la fase de grupos. Sin embargo, el cuadro de Carlo Ancelotti tendrá que afrontar el compromiso mundialista con la ausencia de Neymar Jr.

El entrenador italiano confirmó en rueda de prensa el estado físico de la estrella brasileña. Por lo que no considera necesario arriesgar la presencia de Neymar tomando en cuenta que la cita mundialista es larga. A pesar de que no se encuentre convocado, el futbolista estará presente para sentarse en el banquillo al lado de sus compañeros.

Neymar Jr. no estará disponible para el debut de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|@neymarjr

El posible regreso Neymar Jr. a las canchas

Neymar se encuentra en rehabilitación por una lesión en la pantorrilla. Por lo que el mismo Carlo Ancelotti consideró que el futbolista podría estar entrenando la próxima semana. Dependiendo de los resultados que tenga en dichas sesiones podría evaluarse una posible participación ante la Selección de Haití.

Mientras tanto, el astro brasileño espera terminar sus últimos días de rehabilitación para unirse al grupo. Contando con la posibilidad de sumar minutos en su cuarta cita mundialista (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Neymar en la Selección de Brasil

El paso de Neymar dentro de la Selección de Brasil lo posiciona como uno de los mejores en su rubro. Tan sólo en 124 partidos disputados, ha contado con 79 goles. Siendo el máximo goleador dentro de la historia del conjunto nacional.

Neymar hace mucha fuerza para poder estar|Reuters

Su debut se dio en agosto del 2010 ante Estados Unidos y suma 8 goles en las justas mundialistas. Por lo que se espera que su papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ le permita dar un cierre dorado en su carrera a nivel de selección.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Únete a la experiencia única de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de TV Azteca. Contarás con 32 partidos EN VIVO y GRATIS, incluyendo todos los partidos de la Selección Mexicana. Además de otros partidos de la fase de grupos, partidos de eliminación y la gran final del torneo. Síguenos a través de nuestras múltiples plataformas para no perderte de la emoción mundialista.