Partidos que se jugarán HOY sábado 13 de junio del Mundial 2026™

Cuatro encuentros tendrá esta jornada de sábado 13 de junio de 2026 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a lo largo del día, las selecciones buscan dar un golpe de autoridad temprano en la Fase de Grupos. El plato fuerte de la jornada será el electrizante choque entre Brasil y Marruecos, transmitido en VIVO y GRATIS por las pantallas de TV Azteca.

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Qatar vs. Suiza (13:00 horas)

La jornada arranca a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio de San Francisco. Qatar, que busca replicar el orden táctico que ha trabajado en los últimos años, se mide ante una experimentada Suiza. Los helvéticos parten como favoritos en el Grupo B, pero el conjunto asiático sabe que un debut sólido es vital para aspirar a la siguiente ronda.

Brasil vs. Marruecos (16:00 horas)

A las 16:00 horas, el balón rodará en el New York New Jersey Stadium para el duelo más esperado. La "Canarinha", siempre candidata natural al título, presenta un plantel plagado de estrellas mundiales con la obligación de sumar tres puntos. Sin embargo, enfrente estará Marruecos, la semifinalista histórica que ya demostró que no se achica ante las potencias. Este imperdible choque del Grupo C contará con la cobertura estelar de TV Azteca, que podrás ver por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

Haití vs. Escocia (19:00 horas)

La actividad continúa a las 19:00 horas en el Boston Stadium. Haití regresa a la máxima vitrina con el rol de víctima, pero con la firme intención de plantarle cara a Escocia. Los británicos apuestan por su intensidad física y su característico fútbol directo para inclinar la balanza a su favor en este cruce directo del Grupo C.

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Australia vs. Turquía (22:00 horas)

Para cerrar la maratónica cartelera, Australia y Turquía chocarán a las 22:00 horas en el Estadio Vancouver. Encuadrados en el exigente Grupo D, los "Socceroos" pretenden imponer condiciones mediante su despliegue atlético. No obstante, el conjunto turco llega impulsado por una talentosa generación que busca consolidarse como la gran revelación de este certamen. Un empate en este horario nocturno complicaría el panorama para ambos de cara al cierre de la primera fase.

