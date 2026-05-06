En la MLS no lo valoraban y hoy que juega en la Liga BBVA MX trae este auto de lujo
Un futbolista de México sorprendió al llegar a los entrenamientos de su equipo con un coche valuado en 3 millones de pesos
Uriel Antuna está teniendo su revancha en el futbol mexicano. Desde muy pequeño llegó al futbol europeo, habiendo jugado en Países Bajos y habiendo formado parte de las divisiones juveniles del Manchester City. En el medio, tuvo un breve paso por la MLS jugando para LA Galaxy, equipo donde apenas fue valorado: jugó 31 partidos en un año entero, pero los estadounidenses determinaron no comprar su pase.
En 2020 regresó a la Liga BBVA MX para jugar en Chivas, equipo que desembolsó entre 11 y 12 millones de dólares para adquirir la totalidad de su carta. Sin embargo, el extremo mexicano nunca pudo adaptarse al futbol local. Pasó por Cruz Azul y también por Tigres de la UANL, pero lejos estuvo de demostrar el potencial que tuvo en los primeros años de carrera. Hoy parece estar encontrando su revancha en Pumas y así lo refleja su cartera.
El increíble carro de Uriel Antuna en México
Antuna llegó a Pedregal en enero de este mismo año y está, poco a poco, recuperando su mejor nivel. Su equipo sigue vivo en el Clausura 2026 y su nombre ha vuelto a generar conversación. Sin embargo, en esta ocasión fue gracias al increíble carro con el que llega a los entrenamientos: un Chevrolet Corvette Stingray, un deportivo de alta gama fabricado en Estados Unidos y también distribuido en el mercado mexicano.
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Gracias a su carrocería, este coche es difícil que pase desapercibido y los fanáticos quedaron sorprendidos con la nueva adquisición del delantero mexicano. Pocos jugadores en la Liga BBVA MX logran tener un carro de estas características, ya que su precio habla por si solo: unos 3 millones de pesos. No obstante, se justifica por el largo recorrido que ha tenido Antuna a lo largo de su carrera.
VUELVEN A LAS ACTIVIDADES ⚽️⚽️⚽️— W Deportes (@deportesWRADIO) May 5, 2026
Jugadores de Pumas reportan a la práctica matutina de cara al duelo de vuelta de los Cuartos de Final.
Así llegaron Antuna, Morales, Nathan, Efraín Juárez y Keylor.
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Las características más sobresalientes del Corvette Stingray
El Chevrolet Corvette Stingray de Antuna destaca en México por su motor central V8 de 6.2L, que genera 495 hp y 470 lb-pie de torque. Esta configuración, junto a su transmisión de doble embrague de 8 velocidades, le permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3.3 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 312 km/h.
Incluye tecnologías de alto rendimiento como la suspensión Magnetic Ride Control 4.0 y el paquete Z51. En el interior, ofrece una experiencia inmersiva con un clúster digital de 12", pantalla táctil con Google integrado y sonido Bose de 14 bocinas. Disponible en versiones Coupé y Convertible, integra además el Performance Data Recorder para telemetría en pista, consolidándose como un superdeportivo de ingeniería precisa y diseño aerodinámico agresivo.