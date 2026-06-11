¡ÚLTIMA HORA! DT de Sudáfrica cuestiona arbitraje vs México en la inauguración del Mundial 2026

La Selección Mexicana ganó el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al vencer 2-0 a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El juego en el Estadio Ciudad de México estuvo marcado por tres tarjetas rojas y dos fueron para los sudafricanos. Por eso, el DT cuestionó el arbitraje de Wilton Sampaio durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Las cartulinas rojas fueron para Sphephelo Sithole al 49’ y para Thmeba Zwane al 84’. Para Hugo Broos, el DT de Sudáfrica, la primera tarjeta fue entendible porque el mediocampista defensivo cortó una jugada clara de gol. La segunda fue controversial porque parecía falta de un jugador mexicano antes de que el atacante lo golpeara.

“Había un jugador que corría solo hacia la portería y lo derribaron, eso lo puedo entender”, dijo el estratega belga. “Pero la segunda tarjeta creo que se puede discutir porque es el jugador mexicano el que bloquea a mi jugador. La apreciación del árbitro fue esa, pero creo

México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

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Zwane entró de cambio al juego entre México y Sudáfrica al 61’, pero fue expulsado tras 20 minutos por un manotazo al rostro de Roberto Alvarado. Después de revisar la jugada en el VAR, el árbitro Wilton Sampaio tomó la decisión de mostrarle la tarjeta roja.

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Hugo Broos espera mejores resultados contra Chequia y Corea del Sur

Sudáfrica aún puede avanzar a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero para ello deberá tener buenos resultados contra Chequia y contra Sudáfrica. Hugo Broos considera que tiene los jugadores adecuados para reemplazar a los expulsados en el duelo contra México.

“Tenemos dos jugadores menos que no pueden jugar en el siguiente juego”, explicó el técnico de Sudáfrica. “Tenemos otros jugadores y si podemos hacerlo con la misma mentalidad y la misma manera en la que jugamos hoy podremos tener mejores resultados en los próximos dos partidos”.

El próximo partido, contra los europeos, será disputado el 18 de junio a las 10:00 de la mañana en el Estadio Atlanta. Los sudafricanos cerrarán su participación en la fase de grupos contra Corea del Sur, el 24 de junio, a las 19:00, en el Estadio Monterrey.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continuará por TV Azteca. Durante todo el torneo el canal se encargará de transmitir 32 partidos a través de todas sus plataformas. Además de los dos duelos restantes de México en la fase de grupos, podrán disfrutar múltiples partidos importantes de octavos, cuartos, semifinales y la final.