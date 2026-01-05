Ayudó a América a ganar un título y hoy no tiene equipo... se irá a la Liga Expansión

Las cosas en el futbol pueden cambiar de un momento para otro, y son varios los casos de jugadores que pasan de estar en lo más alto a no encontrar su sitio. Uno de los casos más evidentes es el de Illian Hernández , delantero que fue parte de un momento clave para el América y que hoy atraviesa una realidad completamente distinta.

Hernández nunca fue una de las figuras más destacadas en Coapa y tenía un rol silencioso. Sin embargo, durante su etapa con las Águilas, se ganó el reconocimiento de la afición por un cabezazo clave en los cuartos de final del Apertura 2024 ante Pachuca que acabó en el recordado gol agónico de Julián Quiñones.

Tras aquel episodio, su carrera estuvo lejos de ser la ideal . Al finalizar su préstamo, Hernández regresó a Pachuca, club dueño de su pase, donde no logró consolidarse. La irregularidad durante el Apertura 2025 fue evidente y apenas fue tenido en cuenta (participó del 14% de los minutos del equipo, según Transfermarkt).

Un nuevo desafío para Hernández, lejos de la Liga BBVA MX

De acuerdo con información de la reportera Mich Cárdenas, Illian Hernández ya tiene definido su próximo destino: Atlante. El equipo actualmente compite en la Liga de Expansión MX, aunque se sumará a la Primera División de cara al segundo semestre del año.

El movimiento responde a una necesidad clara por volver a jugar. Ante la falta de ofertas en la Liga BBVA MX y sin entrar en los planes deportivos de Pachuca, Hernández optó por bajar de categoría para mantenerse activo y recuperar protagonismo.

Los números de Illan Hernández en América

En su etapa como jugador azulcrema, Hernández fue utilizado por André Jardine principalmente como suplente de Henry Martin. En total, sumó 520 minutos repartidos en 20 juegos y convirtió un gol oficial (ante Santos Laguna).