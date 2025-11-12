Un día fue el héroe del América y ayudó a ganar el título; para el Clausura 2026 no tendría equipo

Más allá de las dudas que generó el tramo final del Apertura 2025 , no quedan dudas de que el América tuvo un desempeño estelar desde la llegada de André Jardine al banquillo, coronándose tricampeón de la Liga BBVA MX. Entre tantos nombres que pasaron por ese proceso, el de Illian Hernández está asociado a un momento crucial, aunque su presente no sea el mejor.

Si bien era el suplente habitual de Henry Martín, Hernández fue partícipe de una de las jugadas más recordadas por la afición azulcrema en los últimos tiempos. En el juego de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2024 ante Pachuca, el futbolista apareció para evitar la eliminación.

Illian se elevó con un gran cabezazo que derivó en el gol de la clasificación de Julián Quiñones. Esa acción, más que cualquier gol propio, lo inmortalizó como uno de los héroes del campeonato, dado que este logro no hubiera sido posible sin dicha acción.

Tras aquella temporada en América, el atacante regresó a Pachuca, club dueño de su pase, donde su realidad cambió por completo. De acuerdo con Transfermarkt, Hernández apenas disputó el 14% de los minutos del equipo y tuvo un único partido como titular.

De héroe efímero en América a incógnita en el mercado

El contrato de Hernández con los Tuzos finaliza en diciembre de este mismo año, y no parece haber intenciones de una renovación. De esta forma, el futbolista quedará libre de cara al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El contraste entre lo que fue ese momento álgido en América y su presente en Pachuca es abismal.

De todas formas, y pese a su falta de minutos, nada borrará el recuerdo de ese gran cabezazo en su paso como jugador de las Águilas. Y es que, a día de hoy, la afición del América aún recuerda con aprecio aquella jugada decisiva que mantuvo viva la ilusión del título.