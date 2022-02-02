Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Azteca Deportes transmitirá Atlético Morelia vs Tapatío EN VIVO

Atlético Morelia recibe al Tapatío en partido de la jornada 6 de la Liga BBVA Expansión MX que se jugará en la cancha del Estadio Morelos.

Atlético Morelia
|MEXSPORT

Escrito por: Azteca Deportes

México. Atlético Morelia recibe al Tapatío en partido de la jornada 6 del Torneo de Clausura 2022 de la Liga BBVA Expansión MX que se jugará en la cancha del Estadio Morelos que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes a partir de las 18:55 horas tiempo del centro de México.

VE EL PARTIDO EN VIVO ENTRE ATLÉTICO MORELIA VS TAPATÍO AQUÍ.

Encuentro por el liderato de la Liga donde el Tapatío se encuentra de líder con 14 puntos y la escuadra michoacana se ubica segundo con 12 puntos.

El equipo de Jalisco no conoce la derrota y suma cuatro victorias ante Mineros, Dorados, Venados y Tampico Madero y un empata ante los Potros de Hierro del Atlante. Suman siete goles a favor y solo uno en contra.

Revive la chilena de Raúl Jiménez ante Panamá en 2013

Por su parte, Morelia tiene tres victorias ( Tlaxcala, Mineros y Raya2 ), un empate ( Oaxaca ) y una derrota ante Cimarrones. Los michoacanos han anotado ocho goles y han recibido cinco anotaciones.

Te puede interesar: Stefany Ferrer, el primer traspaso pagado con criptomonedas


El Atlético Morelia intentará hacer valer que el Tapatío no le ha podido ganar desde que se creó de nueva cuenta la Liga BBVA Expansión MX, por lo que en caso de una victoria, el conjunto de la franja roja recuperaría de nueva cuenta el liderato general, al llegar a 15 unidades.

Te puede interesar: Oficial: Cruz Azul confirmó a sus últimos dos refuerzos

Cuándo ver en VIVO Atlético Morelia vs Tapatío

Cuándo: Jueves 3 de febrero.

Hora del partido Atlético Morelia vs Tapatío

Hora: 18:55 pm (tiempo de centro de México).

Dónde ver en VIVO Atlético Morelia vs Tapatío

Dónde: nuestro sitio y APP de Azteca Deportes.

No puedes perder el vibrante partido entre Atlético Morelia vs Tapatío por las pantallas digitales de Azteca Deportes, con la mejor narración del mundo mundial.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP