Azteca Deportes transmitirá Atlético Morelia vs Tapatío EN VIVO

México. Atlético Morelia recibe al Tapatío en partido de la jornada 6 del Torneo de Clausura 2022 de la Liga BBVA Expansión MX que se jugará en la cancha del Estadio Morelos que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes a partir de las 18:55 horas tiempo del centro de México.

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Encuentro por el liderato de la Liga donde el Tapatío se encuentra de líder con 14 puntos y la escuadra michoacana se ubica segundo con 12 puntos.

El equipo de Jalisco no conoce la derrota y suma cuatro victorias ante Mineros, Dorados, Venados y Tampico Madero y un empata ante los Potros de Hierro del Atlante. Suman siete goles a favor y solo uno en contra.

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Por su parte, Morelia tiene tres victorias ( Tlaxcala, Mineros y Raya2 ), un empate ( Oaxaca ) y una derrota ante Cimarrones. Los michoacanos han anotado ocho goles y han recibido cinco anotaciones.

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El Atlético Morelia intentará hacer valer que el Tapatío no le ha podido ganar desde que se creó de nueva cuenta la Liga BBVA Expansión MX, por lo que en caso de una victoria, el conjunto de la franja roja recuperaría de nueva cuenta el liderato general, al llegar a 15 unidades.

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Cuándo ver en VIVO Atlético Morelia vs Tapatío

Cuándo: Jueves 3 de febrero.

Hora del partido Atlético Morelia vs Tapatío

Hora: 18:55 pm (tiempo de centro de México).

Dónde ver en VIVO Atlético Morelia vs Tapatío

Dónde: nuestro sitio y APP de Azteca Deportes.

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