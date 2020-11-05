Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
ESPORTS SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Cyber Legacy tendrá tan solo un jugador de su plantilla de Dota 2

Parece que los malos resultados en las competiciones profesionales han cobrado factura en el equipo y toda la plantilla excepto un jugador se marchan de Cyber Legacy.

cyber Legacy
|Cortesía: Cyber Legacy

Escrito por: Azteca Deportes

Debido a la temporada inconsistente y los malos resultados de la plantilla inicial de la organización de esports rusa Cyber Legacy, se informó a través de la cuenta oficial de VK (red social en Rusia) y de Twitter que cuatro jugadores dejarán de formar parte del equipo para la siguente temporada.

“Después de los resultados insatisfactorios en ESL One Germany, nos dimos cuenta de que había mucho que cambiar en la lista de Dota 2 ”, dijo CL . “Nos gustaría agradecer a los muchachos por el tiempo que pasaron juntos. Deseamos a todos los muchachos buena suerte y éxito en el futuro. Zaur 'Cooman' Shakhmurzaev permanece en la lista actual de Cyber Legacy. Tenemos mucho trabajo por hacer. Definitivamente lo mantendremos actualizado ".

Los nombres de Idan "Magical" Vardanyan, Evgeny "Blizzy" Ri, Danil "Bignum" Shekhovtsov, Semyon "CeMaTheSlayeR" Krivulya y el entrenador en jefe Arseny "ArsZeeqq" Usov fueron puestos en la lista roja que informa sobre los jugadores que no seguirán en el equipo de Dota 2.

El equipo dijo que se reconstruirá con el unico jugador salvado Zaur “Cooman” Shakhmurzaev.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP