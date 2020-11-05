Debido a la temporada inconsistente y los malos resultados de la plantilla inicial de la organización de esports rusa Cyber Legacy, se informó a través de la cuenta oficial de VK (red social en Rusia) y de Twitter que cuatro jugadores dejarán de formar parte del equipo para la siguente temporada.

“Después de los resultados insatisfactorios en ESL One Germany, nos dimos cuenta de que había mucho que cambiar en la lista de Dota 2 ”, dijo CL . “Nos gustaría agradecer a los muchachos por el tiempo que pasaron juntos. Deseamos a todos los muchachos buena suerte y éxito en el futuro. Zaur 'Cooman' Shakhmurzaev permanece en la lista actual de Cyber Legacy. Tenemos mucho trabajo por hacer. Definitivamente lo mantendremos actualizado ".

Los nombres de Idan "Magical" Vardanyan, Evgeny "Blizzy" Ri, Danil "Bignum" Shekhovtsov, Semyon "CeMaTheSlayeR" Krivulya y el entrenador en jefe Arseny "ArsZeeqq" Usov fueron puestos en la lista roja que informa sobre los jugadores que no seguirán en el equipo de Dota 2.

El equipo dijo que se reconstruirá con el unico jugador salvado Zaur “Cooman” Shakhmurzaev.