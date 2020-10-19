La organización de esports francesa, Team Vitality hizo oficial la contratación de uno de los mejores proplayers en la escena de Team fight Tactics en la región oeste del continente esuropeo y ahora Fabian "Salvyyy" Reichman formará parate de la plantilla de Vitality en las competiciones de más alto nivel de TFT.

"Salvyyy" es un jugador de origen alemán y es conciderado como uno de los mejores de Europa desde la creación de las competiciones profecionales de Team Fight Tactic, pues en su primera oportunidad de clasificar llegó a ganar el primer puesto y el segundo lugar de la región oeste del viejo continente.

Equipos importantes forman sus plantillas de TFT.

Otras organizaciones europeas de esports reconocidas como Cloud9 y TSM también han comenzado a apostar por la contrucción de sus plantillas competitivas de TFT, pues açún pueden hacer fichajes de jugadores buenos sin ser tan costosos. A su vez estos equipos buscan el mismo apoyo por parte de Riot Games y la seguridad como la hay en su juego estrella, League of Legends.

Hoy estamos orgullosos de entrar en un nuevo campo y saludar a una estrella brillante en el TFT Galaxy. Bienvenido@SalvyyyTFTlisto para competir y ganar al más alto nivel! #VporVictoria Team Vitality