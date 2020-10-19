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Team Vitality firma a un crack profesional de TFT

Team Vitality es una organización que reúne a los mejores talentos para formar plantillas extremadamente competitivas en TFT.

Team Vitality ficha a Salvyyy
|Team Vitality

Escrito por: Azteca Deportes

La organización de esports francesa, Team Vitality hizo oficial la contratación de uno de los mejores proplayers en la escena de Team fight Tactics en la región oeste del continente esuropeo y ahora Fabian "Salvyyy" Reichman formará parate de la plantilla de Vitality en las competiciones de más alto nivel de TFT.

"Salvyyy" es un jugador de origen alemán y es conciderado como uno de los mejores de Europa desde la creación de las competiciones profecionales de Team Fight Tactic, pues en su primera oportunidad de clasificar llegó a ganar el primer puesto y el segundo lugar de la región oeste del viejo continente.

Equipos importantes forman sus plantillas de TFT.

Otras organizaciones europeas de esports reconocidas como Cloud9 y TSM también han comenzado a apostar por la contrucción de sus plantillas competitivas de TFT, pues açún pueden hacer fichajes de jugadores buenos sin ser tan costosos. A su vez estos equipos buscan el mismo apoyo por parte de Riot Games y la seguridad como la hay en su juego estrella, League of Legends.

Hoy estamos orgullosos de entrar en un nuevo campo y saludar a una estrella brillante en el TFT Galaxy. Bienvenido@SalvyyyTFTlisto para competir y ganar al más alto nivel! #VporVictoria

Team Vitality

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