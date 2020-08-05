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Fútbol

Videojuego de Riot, Teamfight Tactics,tendrá Mundial

El primer mundial de Teamfight Tactics está a la vuelta de la esquina, el famoso título de Riot games celebrará su primera competencia mundial de manera remota.

TFT
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Escrito por: Azteca Deportes

A partir del 3 de septiembre, los mejores 16 jugadores de todo el mundo competirán por el título de campeón mundial de la galaxia, el más reciente set de TFT.

Las competencias regionales abrieron la puerta a miles de jugadores en todo el mundo, en la región latinoamericana participaron más de 9000 jugadores, pero solo 16 llegaron a las finales de LAN y LAS, el 4 de agosto se conocieron ya a los 4 finales de Latinoamérica sur que se enfrentarán a los 4 mejores de Latinoamérica norte este próximo martes 18 de agosto en “La gran final latinoamericana”.

Debido a la actual pandemia y por lo complicado que sería de transportar jugadores de todo el mundo a un recinto físico, todos competirán a distancia desde sus regiones. El evento tendrá una duración de dos días y en el tercero se dará a conocer todo sobre el nuevo set donde también se dará un show match entre los 8 finalistas y algunos influencers.

FORMATO:

Se dividirá a los 16 jugadores en dos grupos de ocho participantes. Cada uno jugará cinco partidas que les sumarán puntos según su posición en cada partida. Una vez finalizada la primera fase de puntos, los cuatro jugadores con mayor puntuación de cada grupo clasificará al Grupo Final.

En el Grupo Final, los jugadores competirán para acumular 18 puntos. Cuando un jugador alcance los 18 puntos, su próxima victoria lo coronará campeón mundial de Teamfight Tactics: Galaxias y le otorgará su parte del premio de 200 000 USD.

Por: Edward

Twitter: @edward_crush

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