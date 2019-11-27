Arma tu quiniela y gana premios en el Fantasy Royale 2019

Ciudad de México.- La gran final del mundial de Clash Royale League (CRL) 2019 está cada vez más cerca, por lo que Supercell ha abierto la edición 2019 del evento Fantasy Royale, en el que la comunidad puede hacer su quiniela y ganar recompensas especiales.

Accediendo a la pestaña de eSports dentro del juego podrás formar su propio Fantasy team eligiendo a 4 proplayers, una vez formado el equipo deberás estar al pendiente de la transmisión que se hará de las gran final de la CRL el 7 de Diciembre a partir de la 1pm (Hora de la CDMX), por cada corona que cada uno de los jugadores elegidos para tu Fantasy team gane, irás acumulando la misma cantidad de coronas, así al final del torneo con base a la cantidad de coronas obtenidas podrás ganar hasta 1,000 gemas, además obtendrás un emote exclusivo por haber participado en el Fantasy Royale.