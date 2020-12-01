World of Warcraft: ¿El nuevo rey de los juegos por stream en Twitch?

La octava expansión del bastante experimentado juego de rol multijugador World of Warcraft anunciada el 1 de Noviembre de 2020 ha logrado cautivar a millones de usuarios con su nuevo aspecto y sobre todo con todas las diferencias a su predecesor World of Warcraft: Battle for Azeroth, en este título, los usuarios podrán experimentar gráficas mucho más realistas y sobre todo para los amantes de la serie volver a lidiar con antiguas leyendas como El rey Exánime, Sylvanas o Kael'thas.

WOW se coronó como el rey del streaming

Si estás bastante familiarizado con las redes sociales, twitch no es una donde veamos comunmente este título entre el TOP 10 de los más solicitados por la audiencia, sin embargo, de acuerdo a la información recaudada por SullyGnome, famoso rastreador de estadísticas en Twitch, la audiencia que obtuvo WOW durante la última semana de noviembre fue superada solo por Just Chatting con 53,7 millones de horas vistas.

New to Azeroth? Begin your adventure in Exile's Reach and learn everything you need to know. #Shadowlands pic.twitter.com/8BFdYubBly — World of Warcraft (@Warcraft) November 24, 2020

Y aunque parezca increíble, las estadísticas nunca mienten. Los números colocaron al juego desarrollado por Blizzard Entertaiment por encima de la audiencia que disfrutaba de ver League of Legends por una diferencia de al menos 5 millones de vistas y sobre todos los demás títulos populares superándoles por al menos 9 millones de horas visualizadas.

Entre los principales canales de World of Warcraft, Asmongold fue uno de los más vistos logrando reunir al menos 3 millones de horas, Sodapoppin quedó en segundo lugar logrando reunir la nada despreciable cantidad de 1,3 millones de horas de visualización, aunque TimTheTatman y Shroud son nombres casi endémicos del juego, la estratégia de los 'nuevos' creadores es aprovechar las cualidades de la nueva expansión explorando hasta el más mínimo detalle.

De acuerdo al mismo analista de datos, ambos streamers están enfocados en jugar otros títulos como COD, CS:GO o PUBG la mayor parte del tiempo restándole prioridad a explorar cada detalle de las nuevas expansiones y tratándose de adueñar del escenario a pocas horas del lanzamiento de las mismas, como es el caso específico de Tim, quien pasó al menos 20 horas en Azeroth logrando inflar sus números a 586,282 horas de reproducción.

🚨 NEW MUSIC VIDEO 🚨



Watch the epic new video for the @warcraft track I’ve been working on in celebration of the #Shadowlands launch :D pic.twitter.com/U3Yfar45ds — Jay The Bard (@Jaythebard) November 27, 2020

¿Dónde queda shadowland en el universo de WOW?

Si comparamos el lanzamiento de World of Warcraft classic hace poco más de un año, la expectativa de los players ha ido cada vez más arriba logrando minimizar muchos de los detalles incluidos en las expansiones nacientes comparando los 47 millones de horas visualizadas de acuerdo a los datos de The Esports Observer.

En ese momento, esa marca de 47 millones de horas de visualización era un récord de audiencia por un juego en una sola semana. Sin embargo, una gran parte del éxito de WoW Classic estuvo ligado a la carrera por convertirse en el primer jugador del mundo en alcanzar el nivel 60.

Habrá que esperar el desarrollo del juego en manos de los más experimentados para saber si la demanda continúa en aumento o sucederá como con sus predecesores quedándo en tinieblas.

