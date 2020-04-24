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Fútbol

Es Isabella Fierro jugadora All-American

La golfista mexicana Isabella Fierro, integrante de la Oklahoma State University recibió un reconocimiento por parte de la Women’s Golf Coaches Association

La yucateca Isabella Fierro fue la única representante de su Universidad en ser All American
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- En días pasados la novata de las Cowgirls de la Oklahoma State University (OSU) Isabella Fierro, se hizo acreedora al reconocimiento de All-American que otorga la Women’s Golf Coaches Association (WGCA), siendo la única representante de su alma máter en recibir dicha distinción.

“En efecto, el All-American es un reconocimiento que se les da a las mejores 44 jugadoras colegiales de los Estados Unidos”, dijo la yucateca en exclusiva para Azteca Deportes. “Juntan todos los torneos, los mejores resultados y el comité (WGCA) decide quiénes son las mejores”, agregó Fierro.

“Fui la única de mi Universidad que recibió dicho reconocimiento”, comentó Isabella, quien se convirtió en la golfista número 27 de la OSU y primera desde Linnea Johansson en 2016 en obtener el reconocido nombramiento.

Fierro, undécima novata All-American en la historia de la Oklahoma State University obtuvo cuatro top tens, entre ellos un triunfo. Por su destacado desempeño, fue invitada a disputar el Augusta National Women’s Amateur, torneo que tuvo que ser pospuesto hasta 2021 debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 (coronavirus).

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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