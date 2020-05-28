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Preparan documental de Tiger Woods

La cadena estadounidense HBO será la encargada de llevar a la pantalla la vida de uno de los mejores golfistas de la historia

Se espera que el documental de Tiger Woods se estrene en noviembre durante el Masters Tournament



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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- En estos momentos de contingencia sanitaria causada por el COVID-19, el escritor Armen Keteyian reveló que la cadena de televisión HBO trabaja en el documental de Tiger Woods el cual se espera que se estrene en la misma semana en la que el californiano defienda el título del Masters Tournament en noviembre.

A través de un podcast, Keteyian, coautor junto con Jeff Benedict del libro más vendido del The New York Times "Tiger Woods", reveló la producción en la cual trabaja HBO, sin embargo Keteyian ofreció pocos detalles sobre el ambicioso proyecto que involucra al ganador de 82 títulos del PGA Tour.

Keteyian mencionó a varios escritores y personalidades deportivas que aparecerán en el documental, incluido el seis veces ganador de Majors y analista de golf de CBS Nick Faldo. “Es un trabajo fantástico”, señaló Keteyian quien ya vio las dos horas finales de la serie. “No se sorprendan que salga durante el Masters”, agregó.

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