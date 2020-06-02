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Fútbol

Tiger Woods envía mensaje por muerte de George Floyd

El ganador de 15 Majors de manifestó acerca del fallecimiento de George Floyd, situación que mantiene en jaque a la autoridad en Estados Unidos

El ex número uno dio su punto de vista sobre el caso de George Floyd



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Escrito por: Azteca Deportes

NUEVA YORK.- Tiger Woods, máximo exponente del golf mundial, publicó un comunicado en sus redes sociales en el cual lamentó el fallecimiento de con George Floyd, ciudadano estadounidense, quien a inicios de la semana pasada murió a manos de la policía de Minneapolis.

El ex número uno del mundo escribió que "todos estamos sufriendo en este momento. Siempre he tenido el mayor respeto por la aplicación de nuestra ley".

Analizó que las fuerzas de seguridad entrenan con tanta diligencia para comprender cómo, cuándo y dónde usar la fuerza. “Esta tragedia impactante claramente cruzó esa línea”.

Tiger tenía seis años cuando se dieron las manifestaciones en Los Ángeles, California en 1992, por la fuerza excesiva de policías sobre el afroamericano Rodney King.

De aquella situación aprendió que la educación es el mejor camino a seguir y exhortó que “podemos discutir cuestiones sin quemar los vecindarios en los que vivimos”.

Remató con el deseo que “a través de conversaciones constructivas y honestas podamos construir una sociedad más segura y unidad”.

El también profesional Harold Varner III escribió que reza por la igualdad y la justicia social que todos merecen en estos tiempos y también reza porque, independientemente del color, todos necesitan que se haga el cambio.

A su vez, el también profesional español Jon Rahm, citó una frase de Nelson Mandela: “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión”.

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