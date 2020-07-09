El the Memorial Tournament tendrá como participante a su máximo ganador

CIUDAD DE MÉXICO.- El “Tigre” volverá a rugir. Tiger Woods regresará a la actividad del PGA TOUR por primera vez en cinco meses luego de que el ganador en 82 ocasiones del circuito estadounidense se comprometiera con el the Memorial Tournament presented by Nationwide en Columbus, Ohio, la próxima semana.

I’m looking forward to playing in the @MemorialGolf next week. I’ve missed going out and competing with the guys and can’t wait to get back out there. — Tiger Woods (@TigerWoods) July 9, 2020

Woods, cinco veces ganador del Memorial, se une al field en Muirfield Village para su primer evento oficial del PGA TOUR desde que organizó el Genesis Invitational en Los Ángeles en el Riviera Country Club en febrero pasado. También marcará el primer inicio de Woods desde que comenzó la pandemia COVID-19.

Woods ha jugado 17 veces en Muirfield Village en su carrera, ganando el torneo en 1999, 2000, 2001, 2009 y 2012. Nunca se ha perdido el corte en dicho campo y tiene otros diez primeros puestos en 2003, 2004, 2005 y 2019. Woods también fue miembro del equipo de la Presidents Cup que ganó en 2013. Claramente le gusta el lugar que Jack Nicklaus construyó.

